Deze Honda is een hybride alternatief voor de diesel

De klassieke hybride. Je zou hem bijna vergeten in al het nieuwsgeweld over elektroauto’s. De gouwe ouwe hybride - zonder stekker dus - is helemaal terug van weggeweest. Acht jaar geleden waren de wegen nog bezaaid met Priussen en andere stekkerloze hybrides waarin de zakelijke rijders voor een appel en een ei rondreden. Anno nu zijn de fiscale voordelen gering. Maar merken als Honda keren in deze nichemarkt terug, een markt waar Toyota een tijdje alleenheerser was.

Honda speelt met de CR-V Hybrid in op een aantal ontwikkelingen in autoland. Klanten willen graag Sports Utility Vehicles, oftewel de hoge SUV’s. De sedan en stationwagen raken uit de gratie. Steeds meer overheden weren dieselauto’s. De CR-V Hybrid bereikt met de 2,0-liter benzinemotor en een elektromotor verbruikscijfers die dieselachtig zuinig zijn voor dit autotype. Prettige bijkomstigheid is het feit dat hybrides veel elektrisch rijden, dus zonder emissie, in stadsverkeer.

Anders dan een stekkerhybride heeft een gewone hybride een kleine en dus lichtere batterij. Nadeel is dat je nooit lange stukken achtereen elektrisch rijdt - in de stad hoogstens 5 kilometer. Opladen gaat echter snel doordat je in de stad veel afremt en zodoende stroom opwekt. Het voordeel is dat je op de snelweg geen loodzware batterij meesleept, zoals de - daardoor zo onzuinige - stekkerhybride wel doet. Het aanbod ‘gewone hybrides’ groeit ook bij Ford, Kia en Toyota.

Geen zuinigheidsmirakel

De CR-V Hybrid is geen fiscaal snoepje voor zakenlieden, zoals Honda’s hybrides in 2010 nog waren. De auto zal eerder een rol als (pre-)pensionado-cruiser vervullen. De hybride is ook verkrijgbaar met vierwielaandrijving. Handig voor kampeerders. Dan komt wel de 50 mille in beeld. De CR-V Hybrid is ook geen ecologisch zuinigheidsmirakel, zoals de Prius is. Maar wie geen diesel meer wil, treft deze Honda als alternatief. Het is een comfortabele, goed geconstrueerde reisgezel.

Honda’s hebben de reputatie van een lange levensduur. Twintig jaar moet lukken. Er is een publiek dat denkt dat het ‘mijn tijd wel zal duren met elektrische auto’s’. Wie zuinig wil rijden, maar zonder stress over laadpalen en nieuwe anti-dieselzones, kan een klassieke hybride overwegen. Natuurlijk, 40 mille is niet niks. Maar twintig jaar is een lange afschrijftermijn. En voor het leefmilieu in de stad doe je iets goeds zonder in te leveren op het vertrouwde reiscomfort.