Deze dierenliefde voor krekels gaat te ver

De krekels komen van een dierenhandelaar. In dierenwinkels worden krekels verkocht. Die hebben ook als eindbestemming een terrarium, maar dan een dat al bewoond wordt door reptielen of amfibieën. Levend worden de krekels geserveerd. Wat een mazzel hebben de krekels in het spookhuis dan!

Lees verder na de advertentie

Als het houden van krekels die­ren­mis­han­de­ling is, is het houden van katten dan niet veel ernstiger?

Als krekels niet in terraria gekweekt en gehouden worden, worden ze helemaal niet meer gekweekt en gehouden. Deze dierenliefde schiet z'n doel voorbij. Dat schiet dierenliefde vaker. Ik vroeg eens een veganist of hij de koeien in de wei niet zou missen, als niemand zuivel, vlees of leer zou kopen. Daar had hij nooit over nagedacht. Hij meende dat we ook wel koeien voor de lol konden houden. Yeah right!

Als je koeien voor de lol mag houden, waarom mag je krekels dan niet voor de lol houden? En katten dan? Zo'n kat lijkt me beter in staat tot zelfreflectie dan een krekel. Katten zijn van nature in eenzaamheid levende roofdieren, die tot een bestaan van sociaal huisdier gedwongen worden, uitsluitend voor de lol van het baasje.

Als het houden van krekels dierenmishandeling is, is het houden van katten dan geen veel ernstigere dierenmishandeling?

Er bestaan tv-programma's waarin mensen geld kunnen winnen door hun hoofd in een bak krekels te steken. Een bonus wordt gehaald door een levende krekel op te eten. Als ik me voor krekelrechten zou inspannen, zou ik me eerder daarop richten dan op een spookhuis.

Iedere dag verwondert Koos Dijksterhuis zich over iets dat groeit of bloeit. Lees hier eerdere afleveringen van zijn Natuurdagboek.