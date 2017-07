Deze bedrijven stootten de meeste broeikasgassen uit

Het gaat daarbij niet zo zeer om directe verantwoordelijkheid (de uitstoot die vrijkomt bij de productie van olie, kolen en gas), maar vooral om de indirecte: de broeikasgassen die vrijkomen bij het verbruik van fossiele brandstoffen door elektriciteitscentrales, auto’s, huishoudens en bedrijven.

Welk bedrijf stootte in 2015, direct en indirect, de meeste broeikasgassen uit? Dat is natuurlijk Saudi Aramco, het staatsoliebedrijf van Saudi-Arabië, met een productie van ruim tien miljoen vaten per dag de grootste olieproducent ter wereld. Saudi Aramco is in zijn eentje goed voor 4,6 procent van de mondiale industriële uitstoot van broeikasgassen. Op de tweede plaats staat het Russische Gazprom, dat de grootste gasproducent ter wereld is. Het verschil in uitstoot tussen beide bedrijven is groot. Dat komt vooral doordat er bij de verbranding van olie(producten) meer broeikasgassen vrijkomen dan bij de verbranding van gas. Op de derde plaats staat de nationale oliemaatschappij van Iran, die grofweg even veel olie als gas produceert.

De CO2-uitstoot van grote niet-westerse kolenbedrijven is de laatste jaren fors gestegen

Kolenbedrijven Natuurlijk ontbreken de grote westerse beursgenoteerde olie- en gasbedrijven niet in de broeikasgas top-100. ExxonMobil staat 9e, Shell 11e, British Petroleum 14e, Chevron 20ste en het Franse Total 29. Zij worden omgeven door een serie andere olie- en gasmaatschappijen: uit China, uit Rusland, uit het Midden-Oosten, uit Algerije, Mexico, Venezuela en Brazilië. Hoog scoren ook een aantal kolenbedrijven. Bij het verbranden van kolen komen meer broeikasgassen vrij dan bij die van gas en olie. Mede daarom is Coal India Limited de nummer 4 in de top-100 en het Chinese staatsbedrijf Shenhua de nummer 5. Dat de industriële uitstoot van broeikasgassen tussen 1988 en 2015 sterk steeg, komt deels door de enorme groei van het kolenverbruik in China. Pas de laatste jaren is China bezig om zijn kolenindustrie in te krimpen ten faveure van gas en hernieuwbare bronnen als zon en wind. De CO2-uitstoot van grote niet-westerse kolenbedrijven is de laatste jaren fors gestegen. Daar is dan ook in principe de meeste milieuwinst te boeken, vooral in China, dat grofweg de helft van alle kolen in de wereld produceert.

