Deze amoebe kent het voordeel van de netwerkorganisatie allang

Dicty leeft in de bodem en voedt zich met bacteriën. Als eencellige van zo'n 0,01 millimeter houdt de amoebe er een hedonistische levensstijl op na. Hij schranst zich vol en plant zich aan de lopende band voort via celdeling. Het duurt dan ook niet lang voordat de diverse eencellige Dictys en hun nakomelingen alle bacteriën in de omgeving hebben opgesoupeerd.

Lees verder na de advertentie

De resulterende honger zorgt voor een opzienbarende transformatie. De solitaire amoeben zoeken elkaar actief op en vormen - in een soort wedergeboorte - sociale, meercellige Dictys. De eencelligen scheiden een eiwit uit, waardoor ze aan elkaar plakken en een zogenoemde slak vormen. De slak is twee tot vier millimeter lang en kan tot honderdduizend samenwerkende eencellige amoeben bevatten. Deze meercellige Dicty werkt zich uit de grond omhoog naar de open lucht, aangetrokken door licht, warmte en vochtigheid.

Aangekomen op een gunstige plek boven de grond neemt de amoebeslak een vorm aan die doet denken aan een lolly: een dunne steel met daarop een bol. De eencellige amoeben in de bol vormen zich om tot sporen die via de wind, langslopende kevers of waterstromen worden weggevoerd, hopelijk naar betere oorden. Daar aangekomen start een spore het leven als een eencellige Dicty.

De wonderlijke levenscyclus van Dicty heeft overeenkomsten met de in opkomst zijnde net­werk­or­ga­ni­sa­ties

Team van teams De wonderlijke levenscyclus van Dicty heeft overeenkomsten met de in opkomst zijnde netwerkorganisaties, waarin een organisatie functioneert als een team van teams. Doel hiervan is een wendbare, resultaatgerichte organisatie met meer concurrentiekracht, zaken die vaak gehinderd worden door de meer traditionele hiërarchische structuren. Wendbaarheid is voor organisaties belangrijk om snel te kunnen reageren op veranderingen, die een kans of een bedreiging vormen. Ook Dicty moet actie ondernemen als zijn voedselbron is uitgeput (bedreiging). Als meercellige slak is Dicty letterlijk wendbaarder en vooral sneller. Voor een eencellige is bewegen door de vochtige bodem als zwemmen door dikke stroop. Een meercellige amoebeslak is groter en daardoor heeft hij minder last van de stroperigheid. Hoe groter de slak, hoe sneller, en des te verder hij komt: weg van de uitgeputte voedselgronden, op zoek naar nieuwe kansen.