Deze 90 hoogleraren roepen het kabinet op Nederland groener te maken

Ruud Balkenende, hoogleraar Circular Product Design aan de TU Delft

Theo Beckers, emeritus hoogleraar Duurzame Ontwikkeling aan de Tilburg University

Cees van Beers, hoogleraar Inovatiemanagement aan deTU Delft

Jeroen van den Bergh, hoogleraar Environmental Science & Technology aan de Barcelona University

Frank Biermann, hoogleraar Politicologie en Milieubeleidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Jacqueline Bloemhof, hoogleraar Social Sciences aan de Wageningen University & Research

Peter van Bodegom, hoogleraar Enviromental Biologyn aan de Universiteit Leiden

Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management aan de TU Delft

Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit Utrecht

Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de TU Delft

Peter Driessen, hoogleraar Milieumaatschapijwetenschappen aan de Universiteit Utrecht

Klaas van Egmond, hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit Utrecht

Josee van Eijndhoven, emeritus hoogleraar Duurzaamheidsmanagement Erasmus Universiteit Rotterdam

Jan Eijsbouts, hoogleraar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de Maastricht University

Gert-Jan Euverink, hoogleraar Products and Processes for Biotechnology in the Biobased Economy aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Reyer Gerlagh, hoogleraar Milieu-economie aan de Tilburg University

Pieter Glasbergen, hoogleraar Beleidswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam

John Grin, hoogleraar Beleidswetenschap en systeeminnovaties aan de Universiteit van Amsterdam

Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft

Michiel Haas, hoogleraar Materialen en Duurzaamheid aan de TU Delft

Wim Hafkamp, hoogleraar Milieukunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Building & Development aan de Nyenrode Business University

Zef Hemel, hoogleraar Urban and Regional Planning aan de Universiteit van Amsterdam

Arjen Hoekstra, hoogleraar Water Management aan de Universiteit Twente

Kees Hummelen, hoogleraar Chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Harry Hummels, hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving aan de Maastricht University

Ekko van Ierland, hoogleraar Milieu-economie in het bijzonder Natuurlijke Hulpbronnen aan de Wageningen University & Research

Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Rene Kemp, hoogleraar Innovatie en Duurzame Ontwikkeling aan de Maastricht University

Arjo Klamer, hoogleraar Economics of Art and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Alfred Kleinknecht, emeritus hoogleraar Economie van Innovatie aan de TU Delft

Gijsbert Korevaar, hoogleraar Sustainable Development & Technology aan de TU Delft

Harold Krikke, hoogleraar Supply Chain Management aan de Open Universiteit

Carolien Kroeze, hoogleraar Water Systems & Global Change aan de Wageningen University & Research

Patricia Lago, hoogleraar Computer Science Vrije aan de Universiteit van Amsterdam

Rik Leemans, hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Wageningen University & Research

Kees van Leeuwen, hoogleraar Macro-Economie aan de Utrecht Universiteit

Harro van Lente, hoogleraar Chemie aan de Maastricht University

Pieter Leroy, hoogleraar Milieu en Beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Derk Loorbach, hoogleraar Socio-economic Transitions aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Peter Luscuere, hoogleraar Installatietechniek / C2C aan de TU Delft

Dewanand Mahadew, hoogleraar Bouwkunde Architectuur aan de UBIS University

Pim Martens, hoogleraar Duurzame Ontwikkeling aan de Maastricht University

Anthonie Meijers, hoogleraar Filosofie van de Techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven

Gerard Mertens, hoogleraar Management, Science & Technology aan de Open Universiteit

Cees Midden, hoogleraar Duurzame Ontwikkeling aan de Technische Universiteit Eindhoven

Henk Moll, hoogleraar Natuurlijke Hulpbronnen & Duurzame Productie en Consumptie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Wolf Mooij, hoogleraar Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer aan de Wageningen University & Research

André Nijhof, hoogleraar Corporate Social Responsibility & Business Ethics aan de Nyenrode Business University

Paquita Pérez Salgado, hoogleraar Management, Science & Technology aan de Open Universiteit

Ad Ragas, hoogleraar Milieu- Natuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Rob Raven, hoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht

Lucas Reijnders, hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit van Amsterdam

Hennes de Ridder, hoogleraar Methodisch en Integraal Ontwerpen aan de TU Delft

Sjoerd Romme, hoogleraar Ondernemerschap en Innovatie aan de Technische Universiteit Eindhoven

Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie & Transformatie Management aan de Nyenrode Business University

Jan Rotmans, hoogleraar Duurzame Systeeminnovaties en Transities aan de Maastricht University

Huub Savenije, hoogleraar Hydrologie en Waterhuishouding aan de TU Delft

Johan Schot, hoogleraar Geschiedenis der Techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven

Paul van Seters, hoogleraar Globalisering en Duurzame Ontwikkeling aan de Tilburg University

Wim Sinke, hoogleraar Photovoltaic Energy Conversion aan de Universiteit van Amsterdam

Sjak Smulders, hoogleraar Macro-Economie aan de Tilburg University

Daan van Soest, hoogleraar Milieu-Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Gert Spaargaren, hoogleraar Milieubeleid aan de Wageningen University & Research

Max Spoor, hoogleraar Development Studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Jan Snel, hoogleraar Oceanische Ruimte en Menselijke Activiteit aan de Maastricht University

Frans Stokman, hoogleraar Methoden/Technieken Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen

Arjan van Timmeren, hoogleraar Environmental Technology & Design aan de TU Delft

Arnold Tukker, hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit Leiden

Rob van Tulder, hoogleraar International Business-Society Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Anne van der Veen, hoogleraar Ruimtelijke Economie aan de Technische Universiteit Twente

René Veenstra, hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Pier Vellinga, hoogleraar Klimaatverandering aan de Wageningen University & Research

Geert Verbong, hoogleraar Technology Innovation & Society aan de Technische Universiteit Eindhoven

Jonathan Verschuuren, hoogleraar Internationaal en Europees Milieurecht aan de Tilburg University

Louise Vet, hoogleraar Evolutionaire Ecologie aan de Wageningen University & Research

Marcel Visser, hoogleraar Seasonal timing of behaviour & Ecological genetics aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen University & Research

Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Bert de Vries, hoogleraar Energie en Mondiale Verandering aan de Universiteit Utrecht

Arjen Wals, hoogleraar Sociaal Leren & Duurzame Ontwikkeling aan de Wageningen University & Research

Arthur Weeber, hoogleraar Photovoltaic Materials and Devices aan de TU Delft

Johan Wempe, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Tilburg University

Gail Whiteman, hoogleraar Duurzaamheid en Klimaatverandering aan de Lancaster University

Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit Utrecht

Cees Withagen, hoogleraar Economics & Business Administration aan de TU Delft

Rafael Wittek, hoogleraar Theoretical Sociology aan de Rijksuniversiteit Groningen

Arjen van Witteloostuijn, hoogleraar Economie aan de Tilburg University

Danielle Zandee, hoogleraar Sustainable Organizational Development aan de Nyenrode Business University

Aart de Zeeuw, hoogleraar Milieueconomie aan de Tilburg University

Bastiaan Zoeteman, hoogleraar Internationaal Duurzaamheidsbeleid aan de Tilburg University

