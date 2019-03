Den Haag Fossielvrij wil energiebedrijf Eneco kopen

Tot zes uur zondagavond konden partijen met interesse in het Nederlandse energiebedrijf zich melden bij de Amerikaanse bank Citigroup. Eneco is nu nog eigendom van 53 gemeenten en wordt verkocht aan de hoogste bieder.

Lees verder na de advertentie

Den Haag Fossielvrij wil Eneco kopen omdat het vreest dat het energiebedrijf anders in de handen van de fossiele energiesector valt. Tot nu toe is alleen van olie- en gasbedrijven Shell (samen met pensioenuitvoerder PGGM) en Total bekend dat ze interesse hebben in Eneco.

“Ik geef toe, dit is een gedurfde actie”, zegt Joeri Oudshoorn. Het voormalig gemeenteraadslid is lid van de burgerbeweging en voert het woord over deze aankoop. “Wij willen koste wat het kost voorkomen dat Eneco in handen valt van de fossiele sector.”

Groene toekomst Gedurfd is de actie inderdaad. Den Haag Fossielvrij heeft namelijk geen geld voor de aankoop Eneco, dat naar schatting tussen de 3 en 4 miljard euro moet kosten. De aankoop moet gefinancierd worden met geld van banken of pensioenfondsen die net als de burgerbeweging staan voor een groene toekomst. “We hebben nauw contact met pensioenfondsen die duurzamer willen beleggen en uit fossiele energie stappen. Voor hen zou Eneco een mooie kans zijn om verder te verduurzamen.” De stichting hoopt dat andere publieke bedrijven of gemeenten zich willen aansluiten bij de investering. Via crowdfunding wil de geld ophalen voor de procedures die komen kijken bij de aankoop. Den Haag Fossielvrij is alleen geïnteresseerd in het deel van Eneco dat het warmtenetwerk in Den Haag beheert. De elektriciteitstak wil de stichting direct verkopen, niet-Haagse warmtenetten wil ze bij anderen onderbrengen. “Als Eneco in handen komt van bijvoorbeeld Shell, dan heeft dat bedrijf een warmtemonopolie in Den Haag. Dan kunnen ze de bewoners in de stad afhankelijk houden fossiele warmte uit eigen raffinaderijen uit Rotterdam.” Het plan om restwarmte uit die haven te gebruiken voor een warmtenet in Zuid-Holland ligt al langer op tafel. Den Haag Fossielvrij is daartegen.

Lees ook: