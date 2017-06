Deltacommissaris: de dijk bij Uitdam mag blijven

De Markermeerdijk bij Uitdam kan worden versterkt zonder dat het unieke karakter van het gebied wordt aangetast. Dat volgt uit een advies dat deltacommissaris Wim Kuijken gisteren heeft gegeven aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Verplaatsing van de monumentale dijk, zoals het hoogheemraadschap voorstelde, is niet nodig als de huidige dijk aan de binnenkant wordt versterkt en er een 'golfbrekende berm' aan de buitenkant wordt aangelegd, aldus Kuijken.

Bewoners van Uitdam zijn bang dat de dijk­ver­ster­king het karakter van het gebied ingrijpend zal aantasten

De dijk bij Uitham is onderdeel van een ingrijpend project van dijkherstel. Tussen Hoorn en Durgerdam moet 33 kilometer Markermeerdijk worden versterkt. De waterkering is niet stabiel genoeg om 1,2 miljoen Noord-Hollanders achter de dijk te beschermen. De Markeermeerdijk werd al in 2006 afgekeurd.

© Sander Soewargana

Grote zorgen Veel bewoners van het gebied maken zich grote zorgen over de plannen. Ze zijn bang dat de dijkversterking het karakter van het gebied ingrijpend zal aantasten. Deze maand dienden verontruste bewoners een petitie met 2000 handtekeningen in bij de Tweede Kamer, waarin om uitstel van het dijkproject werd gevraagd. Vooral Uitdam heeft te maken met een ingewikkelde situatie. De huizen staan er dicht op de kronkelige dijk. Maar de dijk is te laag en niet meer stabiel genoeg. Het hoogheemraadschap denkt dat daar alleen de aanleg van een nieuwe, sterkere dijk - 20 meter verderop - een afdoende oplossing biedt. Bewoners zijn faliekant tegen dat plan, ze willen dat hoe dan ook het bijzondere karakter van de dijk behouden blijft. Om uit de impasse te komen, werd Kuijken om advies gevraagd. De deltacommissaris las de stukken, sprak met alle betrokkenen en stelt nu voor maatwerk te leveren bij de dijkversterking in Uitdam. Met enkele fikse ingrepen kan de huidige dijk blijven bestaan en kan in zijn visie toch de veiligheid worden verbeterd. Uitvoering van zijn voorstel zal twee keer zo duur uitpakken als het oorspronkelijke plan van het hoogheemraadschap, maar die extra kosten zijn volgens Kuijken te verdedigen. 'Het cultuurhistorische ensemble van water, dijk en huizen in Uitdam kan daarmee worden behouden, terwijl de veiligheid geborgd is'.

