Delftse computers zorgen voor warme douche en enorme CO2-besparing

Wie mijn weblog volgt, zal de naam Nerdalize bekend voorkomen. Twee jaar geleden schreef ik er al over. Servers die rekenwerk verrichten in een datacenter verbruiken veel energie, worden daardoor warm en verbruiken nog weer extra energie om gekoeld te worden. Nerdalize had bedacht om servers als kachel in woonkamers te hangen en zo op verwarmingskosten te besparen.

Dat bleek niet de ideale toepassing; bijna de helft van het jaar heb je immers geen kachel nodig. Maar warm water voor onder meer de douche heb je het hele jaar door nodig. Dus heeft Nerdalize nu een server gecombineerd met een boiler die in de cv-ruimte wordt geplaatst. Die kun je eventueel ook nog aansluiten op bijvoorbeeld je wasmachine zodat die al voorverwarmd water krijgt en geen stroom slurpt om dat water zelf te verwarmen.

De verwachting is dat een gemiddeld huishouden tot 300 euro per jaar aan gas kan besparen

Dit idee blijkt in de praktijk veel meer rendement op te leveren dan de woonkamerkachel. Nerdalize, waar energiebedrijf Eneco overigens mede-eigenaar van is, gaat zijn zogeheten 'Cloudbox' nu in grote aantallen bij particulieren plaatsen. Om dat mogelijk te maken loopt tot eind deze maand een crowdfundingscampagne, waarvan het streefbedrag ondertussen al kon worden verhoogd. Investeren in duurzame energie lijkt populair te worden...

De verwachting is dat een gemiddeld huishouden tot 300 euro per jaar aan gas kan besparen. Deelnemers moeten wel een abonnement bij Eneco nemen en 300 euro bijdragen aan de investering, maar dat geld moet dus in één of anderhalf jaar kunnen worden terugverdiend. De stroom die een Cloudbox gebruikt, betaalt Nerdalize, dus na die eigen bijdrage van 300 euro is de 'afvalwarmte' verder gratis.

Glasvezel is wel nodig: de servers communiceren met 10 Gbps, honderd tot duizend keer sneller dan wat op kabel en dsl kan

Om mee te kunnen doen is wel een glasvezelaansluiting vereist. De computers hebben een verbinding van 10 gigabit per seconde nodig, zo'n honderd tot duizend keer sneller dan wat respectievelijk de kabel en de koperdraadjes van de telefoon kunnen leveren.

In zijn weblog Vincent wil Zon belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.

