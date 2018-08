Decadent, een circulaire catamaran? Daar is niks mis mee, vindt Igor Kluin

Hij weet het nog goed, dat hij in de Trouw Duurzame 100 kwam. Op nummer 90, in het jaar 2010. "Dat was leuk hoor, grappig", zegt hij. Echt een diepe indruk maakte het niet. Maar ja, wat wil je. Igor Kluin (1973) was al toen een gevierd man in de kring van duurzame pioniers. Om een prijs zat hij niet zo verlegen.

Niet zoveel eerder, in 2007, had hij al dé prijs gewonnen die zijn hele carrière op zijn kop zette, in positieve zin. Met zijn uitvinding Qbox, een verdeelkastje voor groene stroom thuis en in woonwijken, won hij de Green Challenge van de Postcode Loterij. Een half miljoen euro kreeg hij uit handen van de beroemde Amerikaanse ondernemer Richard Branson, van het Virgin-imperium. Het geld en alle aandacht stuwden Kluins bedrijf Qurrent, waarvan de Qbox het icoon was, op in de vaart der volkeren. "Het verdeelkastje was de mascotte van mijn bedrijf. Het liet opeens zien: iedereen kan zonnestroom aan de buren gaan verkopen." Dat was een doorbraak in de toen nogal ingedutte en abstracte energiemarkt.

In Europa gaan er jaarlijks 70.000 oude boten voor het grootste deel de ver­bran­dings­oven in. Igor Kluin

Qurrent bestaat nog steeds. Kluin verkocht het groene energiebedrijf in 2013. Sindsdien leeft zijn idee over lokale energie daar voort. "Toen ik begon was ik een roepende in de woestijn", zegt Kluin. Hij is daarom trots dat Qurrent zich nu nog weet te onderscheiden tussen de tientallen energieleveranciers. Met de eerste buurtmolen bijvoorbeeld, een windturbine die bewoners zelf kunnen bezitten. Vernieuwingsdrang, raadt hij zijn opvolgers bij Qurrent wel aan. Want zo'n beetje élke energieleverancier handelt tegenwoordig ook in lokale energie.

Van de gekke Kluin volgt het allemaal van een afstandje. Met duurzame energie is hij zijdelings nog wel bezig. De onderneming waar hij nu echt zijn ziel en zaligheid in stopt heet Vaan Yachts. Er is nog geen kantoor, nog geen fabriek ook. Het product dat Vaan gaat produceren, heeft Kluin al wel glashelder. Ultraduurzame jachten. Catamarans die volledig zijn gemaakt van circulaire materialen, die allemaal opnieuw bruikbaar zijn als de boot in de toekomst rijp is voor de sloop. "Nu gaan er in Europa jaarlijks 70.000 oude boten voor het grootste deel de verbrandingsoven in. De eigenaar betaalt duizenden euro's om de plastics en glasvezels te laten vernietigen." Van de gekke, vindt Kluin. Met Vaan wil de oud-wedstrijdzeiler een jacht op de markt brengen waarbij elk onderdeeltje klaar is voor hergebruik. In de bouwsector gebeurt dat al, met materialen van kantoren. "De tijd is rijp voor het eerste circulaire jacht", zegt Kluin. Het ontwerp is af, de natuurlijke grondstoffen en (afval)materialen heeft Kluin op het oog. Oude raamkozijnen kunnen erin, maar ook vezels uit plantenresten. Rond zijn woonplaats Hellevoetsluis, met een marinewerf en een bloeiende vaarcultuur, zoekt hij naar een productielocatie. Hij denkt al groots. "Een prototype? Ja, maar dan snel serieproductie."

Decadent Een circulaire catamaran klinkt chic en decadent. Daar is niets mis mee, zegt Kluin. "Ik ben een tijd lang van de stroming consuminderen geweest. Minder kopen, minder doen. Dat was ingegeven door een gevoel van schuld, over de milieuschade van aankopen, reizen en bezigheden." Van dat idee is hij afgestapt. "We leven ook om plezier te maken", zegt hij. De kunst is om te zorgen dat mensen en de aarde daar niet onder te lijden heeft. Zolang producten en diensten eerlijk zijn, zegt Kluin, staat geld uitgeven niet gelijk aan schade berokkenen. "Alles begint bij inzicht in de effecten van je uitgaven." Daar is nog veel verbetering mogelijk, zegt hij. Nadat hij Qurrent had verkocht is Kluin daar ook nog mee bezig geweest. Hij begon een bedrijf dat een betaalkaart aanbood, die bewuste consumenten inzicht moest geven in de impact van besteding. En soort groene pinpas. Dat bleek ingewikkeld, Kluin liep op tegen het bolwerk van de financiële sector en de eisen van De Nederlandsche Bank. Toen een partnerbedrijf failliet ging, hield Kluin het voor gezien. Daarna begon hij Vaan. Achteraf veel leuker, zegt hij. Want de financiële sector was, net als de energiebranche, voor een belangrijk deel abstract, met data en administratie. Dat kun je van schepen bouwen niet zeggen. Dat gaat om techniek, vakmanschap, esthetiek. "Heerlijk praktisch, dit is handen-uit-de-mouwenwerk", zegt Kluin. © Trouw

