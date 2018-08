De zwoele zomer is een weldaad voor de wesp

Drie dagen geleden vlogen ze ineens uit het niets met hordes over het terras van het Conscious Hotel in het Westerpark van Amsterdam. "Daarvoor heb ik ze niet gezien", zegt manager Aline Mannes. "Ik liep met een dienblad naar buiten en was bang dat ze onder mijn oksel vlogen en vast kwamen zitten."

Bezoekers van het Westerpark moeten moeite doen ze van hun eten te weren: wespen. Rondom het kinderbadje en in de schaduw zit het vol gezelschappen met kinderen. Op de tafels en picknickkleden genoeg versnaperingen voor de stekende insecten: muffins, worstjes, frisdrank en mayonaise. Officiële cijfers ontbreken, maar imker en ongediertebestrijder Ad Aarts spreekt van een plaag. "Zo erg als dit jaar heb ik het nog niet meegemaakt. Ik doe dit werk nu vijftien jaar."

Volgens hem begon de opmars van de wesp al eerder dit jaar. "Er was dit jaar weinig nachtvorst, daar gaan ze dood van. Ook heeft het in het voorjaar niet veel gestormd en geregend. Dan waaien de nesten kapot."

Hardwerkende koninginnen

Bastiaan Meerburg, directeur Kennis- en Adviescentrum Dierenplagen, krijgt meer meldingen over wespen dan andere jaren. Dat betekent dat de koninginnen het dit jaar goed hebben gedaan, zegt hij. "Die gaan in het voorjaar op zoek naar een plek om hun kolonie te stichten."

Door het weer zijn de koninginnen eerder begonnen met eitjes leggen en gaan ze daar langer mee door. "Eerst leggen ze mannetjes, kort daarna vrouwtjes. De mannetjes sterven dan vrij snel. Als de vrouwtjes bevrucht zijn, zoeken ze een beschutte plek om te overwinteren. Bij een zachte winter overleven veel wespen. Volgend jaar worden ze dan koningin."

De koninginnen zoeken voor hun nest een plek binnen twee of drie kilometer van hun moedersnest. Eén nest dit jaar kan daarom wel 25 nesten volgend jaar betekenen.

Altijd zo snel mogelijk weghalen, zo'n nest dus? Als het niet tot overlast leidt, is dat niet nodig, zegt Meerburg. "Een nest gaat uit zichzelf dood. Maar als het op een plek zit in de buitenmuur van gebouwen of vlakbij een terras, is het verstandig om het weg te laten halen."

Wat je in ieder geval niet moet doen: de opening van een nest dichtstoppen. Wespen zoeken net zo lang tot ze een uitgang hebben gevonden. Zo kunnen ze je huis binnenkomen. Eigenlijk zijn het hele nuttige beesten. Ze eten allerlei spinnetjes, torretjes, vliegen en andere insecten waar mensen ook last van kunnen hebben. En ze ruimen rotzooi op, zoals kadavers van vogels of konijnen.

Op het terras van het Conscious Hotel zitten maar een paar mensen, maar met een wespenplaag heeft dat niets te maken. Mannes en haar collega's vonden een wondermiddel op internet. "Azijn in het sopje waarmee we de tafels schoonhouden. We willen ze niet doodmaken, maar van dit geurtje slaan ze op de vlucht." De truc werkt, zegt Mannes: "Gisteren was het echt heel druk hier en ik heb geen wesp meer gezien."