De Zweedse Droom: een eigen stuk bos

Wat te doen met een som spaargeld nu de bank nauwelijks meer rente uitkeert? Een Nederlander schaft misschien een appartement aan, maar kapitaalkrachtige Zweden kopen liever een stuk bos. De interesse in bosbezit neemt al jaren toe, vertelt Carl Kling van Skogssällskapet, een overkoepelende stichting voor bosbeheer.

Zweden bestaat voor ongeveer 70 procent uit bos. De helft daarvan, ongeveer 22 miljoen hectare, is in handen van particulieren en bedrijven. Van de 10 miljoen inwoners bezitten er 300.000 hun eigen bos. "De aanschaf van een paar hectaren bos is een hele goede en stabiele investering", verklaart Kling. "De waarde van grond stijgt en het volume van het woud neemt toe. Op de bank krijg je misschien 1 procent rente, de omvang van een bos groeit jaarlijks met wel 5 tot 6 procent. Voor veel Zweden is dit een uitstekende aanvulling op bijvoorbeeld het pensioen."

Een hectare bos kost tussen de 1000 en 10.000 euro, afhankelijk van locatie, boomdichtheid, de grondsamenstelling, boomsoort en bereikbaarheid. De prijzen in Zuid-Zweden liggen een stuk hoger dan in het noorden, omdat de bossen er veel toegankelijker zijn voor een grote groep mensen, met meer voorzieningen in de buurt, en vooral door het warmere klimaat, waardoor het groen harder groeit.

Een bosinvesteerder kan dus, behalve met een gunstige verkoopprijs, op verschillende manieren een inkomen genereren. Houtkap is de meest voor de hand liggende. "Het vereist een sterk staaltje planning", zegt Kling. "Want niet elk seizoen levert geld op." Alles wat je kapt, moet ook weer worden aangeplant. En die cyclus duurt zeventig tot tachtig jaar. Er zijn regels over de hoeveelheid bos die per keer mag worden omgehaald. Andere opbrengsten van bos, vertelt Kling, komen uit het leasen van grond voor de jacht, het plaatsen van windmolens, het verhuren van stuga - zomerhuisjes - of de verkoop van steen of grind.

"In Nederland is het klimaat nog beter", zegt Bengt Fürenas, consultant eigendomsrecht bij Skogssällskapet. "Maar jullie hebben nauwelijks nog wildernis, en schreeuwend dure grond. Dus zien we ook veel Nederlanders naar Scandinavië uitwijken voor een stukje land. Iedereen lijkt door te krijgen dat de prijzen almaar stijgen, ook van hout als grondstof. Andere materialen zijn eindig, maar een boom groeit gewoon weer aan."

Inkomen

Een zo'n bosbezitter is Markus Klevegard (43). Hij heeft 220 hectaren bos, circa 30 kilometer ten westen van de Zuid-Zweedse plaats Eksjö. Hij heeft het niet zelf aangeschaft - dit stuk land zit al tien generaties lang in zijn familie, of 'zover als je terug kan gaan in de archieven'. Klevegard bezit ook een veeboerderij. In de zomer verdient hij zijn geld met de verkoop van vlees, maar de rest van het jaar komen zijn inkomsten uit het bos. De begroeiing groeit jaarlijks met 1500 kubieke meter. Daarvan kapt hij er 500, en dat levert hem ongeveer 20.000 euro op. Eens in de zoveel jaar kapt hij meer, zoals komend seizoen, omdat het dak van zijn boerderij aan vervanging toe is. Klevegard doet doorgaans al het werk zelf; de kap, het onderhoud, de aanplanting.

"De waarde van de grond is flink gestegen, maar ik peins er niet over het van de hand te doen. De bomen die ik omhak, heeft mijn opa geplant." Klevegard heeft twee zoons, van 5 en 1. "Nu spelen ze in het bos en zoeken ze paddestoelen. Maar op een dag kunnen zij oogsten wat ik vandaag aanplant."