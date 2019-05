De zwarte rat heeft u aan de Romeinen te danken

Plantenzaden drijven hele oceanen over, mossellarven reizen in ballastwater van de ene haven naar de andere, trekvogels krijgen tweemaal jaarlijks de kriebels en ook de klimaatverandering zorgt voor migratie. Er zijn soorten die van nature reizen, maar ook vele die al dan niet dankbaar met de mens meeliften. De zwarte rat doet dat al zeker 2000 jaar. De rat is wat wordt genoemd een cultuurvolger: een dier- of plantensoort die in het kielzog van Homo sapiens over de aardbol reist.

Europa was 2000 jaar geleden een dunbevolkt continent, met her en der landbouwers en veeboeren, woeste volksstammen en een invasieleger dat in de loop van enkele eeuwen het hele westen onder zijn gezag bracht (met uitzondering van een klein dorpje in Bretagne). Over land trokken Romeinse legermachten te voet, over zee voeren schepen. Zodra de heerschappij was gevestigd, begon handel op te leven en werd er heel wat heen en weer gereisd. Een ongewenste populatie migreerde met de Romeinen mee: ratten.

Tegenwoordig leven in Europa twee soorten ratten: bruine ratten of rioolratten (Rattus norvegicus) en zwarte of scheepsratten (Rattus rattus). Beide soorten komen hier van nature niet voor; ze zijn met de mens hierheen gekomen, de zwarte als eerste, met dank aan Caesar. Zwarte ratten zijn vermoedelijk meegelift vanuit hun oorsprongsgebied in zuidelijk Azië. Resten van de knaagdieren zijn her en der aangetroffen in archeologische vindplaatsen met een Romeinse context: van havensteden in het Middellandse Zeegebied tot de Engelse havenplaats York, en ook zijn rattenrestanten bekend van de continentale heirbanen waarlangs de legers trokken.