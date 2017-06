De zomerse gevarendriehoek

Mijn ouders hebben mij genoeg over de oorlog verteld om blij te zijn dat ie voorbij is. Ik hoor bij de eerste generatie Nederlanders die geen oorlog of schaarste heeft meegemaakt. Op het dieptepunt van de recente economische crisis bevonden wij ons op het welvaartsniveau van 1990. En arm dat we waren: we hadden nog maar één auto per huishouden!

Ook met de terreurdreiging van IS wil het maar niet vlotten. De vluchtelingenstroom blijft uit en zelfs zonder actieve regering schijnt de zon. En daar klampt probleemzoekend Nederland zich aan vast.

Irak heeft oorlog, maar wij hebben bereklauw!

Ieder jaar als de zomer begint, stromen de media vol waarschuwingen. Verbrandingsgevaar! De redactie duurzaamheid & natuur van Trouw pleit voor zonnebrandcrème, dat extreem watervervuilend is als je ermee zwemt. De redactie maant dat we niet langer dan tien minuten in de zon mogen. Irak heeft oorlog, wij hebben zonnebrandgevaar!

De teek is ook zo'n bedreiging, die ons vanuit zomerse bosjes bespringt. De gevarendriehoek wordt gecompleteerd door bereklauw. Van bereklauwsap kun je inderdaad brandblaren krijgen. Dat lukt echter alleen als je in de zon een bereklauw met blote handen breekt. Wie doet dat nou? Ik ken niemand die zich ooit aan bereklauw heeft gebrand. Toch wordt de plant levensgevaarlijk genoemd. Irak heeft oorlog, maar wij hebben bereklauw!

De enorme, snelgroeiende planten hebben een voedselrijke bodem nodig en bodems worden voedselrijk door bemestende en vervuilende mensen. We hebben bereklauwen aan onszelf te danken. Insecten zijn er blij mee. En bereklauwen zijn prachtig, met hun bloemen in juni en hun spookachtige silhouet.

Enfin, na juni hoor je er niemand meer over. Straks kampen we weer met vallende takken en blaadjes op de rails. Binnen blijven dan maar? Pas op voor vitamine-D-tekort!

