De zeekraal krijgt prachtige herfstkleuren (en is nog lekker ook)

De meest zouttolerante plant van Nederland is zeekraal. Er zijn twee of drie soorten zeekraal maar ik hou me voor het gemak maar even bij het overkoepelende zeekraal. Zeekraal is eetbaar, sterker nog: het is een delicatesse. Tijdens onze barre expedities naar de oostpunt van Schiermonnikoog vonden mijn kinderen zeekraal altijd een attractie.

Dat zeekraal lekker is, weten veel mensen. Dat het een zeeplantje is, zal vanwege de naam geen verbazing wekken. Dat het een zouttolerante plant is, is algemeen bekend. Het is althans het eerste wat de vele websites over zeekraal melden. Hoe zeekraal hem dat fikst, staat er nooit bij. Terwijl het een hele kunst is om in zeezout te leven!