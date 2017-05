In de praktijk wordt er juist veel bos gekapt. Tegen beter weten in verwijderen we nog steeds het tropisch regenwoud. Mensen willen liever veel geld aan sojabonen en suikerriet verdienen. De woudreuzen worden verwerkt tot papieren zakdoekjes.

Lees verder na de advertentie

En in Nederland? Terwijl in onze steden en tuinen ruimte is voor heel wat extra bomen, worden die daar juist gekapt. Er is bijna geen boom of hij neemt wel iemands licht weg, duwt met zijn wortels het asfalt omhoog of laat zijn bladeren op auto's vallen. De zaag erin!

In natuurgebieden wordt ook veel gekapt. Staatsbosbeheer is nou eenmaal tevens een houthakkersbedrijf, en andere natuurbeheerders vinden altijd wel een reden om stokoude bomen van verkoopbare houtsoorten te kappen. Als je maar goed genoeg in de geschiedenis zoekt, vind je geheid een periode waarin het land kaal en open was. Vervolgens zeg je dat juist dat landschap hersteld moet worden. Al het Nederlandse bos is ooit aangeplant en dat kan een ander argument zijn om bomen te kappen. Om de kapvlakten open te houden, worden koeien losgelaten, die met hun methaanwinden de grootste broeikasgassers ter wereld zijn.

Boswachter Rob uit Zoetermeer ziet dat met lede ogen aan en richtte daarom de digitale Bomenclub Nederland op (@BomenclubNederl), voor kennis over en waardering voor bomen. Rob roept de meimaand uit tot bomenmaand en hoopt dat de Meimaand als Bomenmaand minstens zo bekend wordt als de Nationale Boomfeestdag in maart.

Boswachter Rob is geen beroepsboswachter maar natuurgids. Hij wordt in zijn groengebiesde jas en vilten hoedje echter vaak voor boswachter aangezien en beschouwt dat als eretitel. Hij neemt die titel serieus en wil het bos bewaken tegen bijlen en zagen. Help hem en compenseer vliegtuigen en koeien met bomen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.