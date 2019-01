De wolf is in Nederland, wat kunnen we ervan verwachten?

Het is bijna zeker. Sinds dit weekend is een van de twee wolven die zich ophoudt in de Veluwe precies een half jaar in Nederland. Onder deskundigen heet dat: de wolf heeft zich officieel gevestigd. De afgelopen dagen verzamelden onderzoekers het DNA-materiaal dat over enkele weken uitsluitsel moet bieden. Vijf vragen over de komst van de wolf.

In Europa hebben altijd wolven geleefd. Volgens de het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging, die alle wolvenwaarnemingen bijhoudt, hebben in 2018 tien wolven Nederland bezocht. Drie roofdieren lijken zich op termijn permanent in Nederland te vestigen. Terwijl een in de buurt van Drenthe en Overijssel doolt, vonden twee een thuis op de Veluwe, een boven en de ander onder de A1. De rest zwerft nog rond, is doorgelopen naar Vlaanderen, terug naar het buitenland of aangereden. Dat de wolf zijn territorium uitbreidt dankt hij aan de goede bescherming die hij in Europa geniet. In 1982 werd hij een beschermde diersoort op de Conferentie van Bern. Doordat de wolf minder bejaagd wordt, groeit de Europese populatie en zoekt hij Nederland op.

Met de schade zal het wel meevallen, denkt Zekhuis. “In Italië, Spanje, Oost-Europa, Turkije en Griekenland leven al eeuwenlang wolven in harmonie met schapenhouders. Het kan dus gewoon, ook in landen die economisch minder welvarend zijn. De wolvenschade in Duitsland de afgelopen 17 jaar is even hoog als de jaarlijkse schade van mezen in de Nederlandse fruitteelt. Dat is economisch bijna een futiliteit.”

Lelieveld deed onderzoek naar de ecologische draagkracht van de wolf. Daaruit bleek dat in Nederland ruimte is voor 40 roedels. Dat komt neer op een kleine 300 wolven. Dringen ze weldra stedelijk gebied binnen? Ecoloog Mark Zekhuis van Landschap Overijssel: “Op geen enkele plek in de wereld waar wolven voorkomen, vertoeven wolven langdurig in steden. Dat is wel het geval bij de vos, maar de wolf verkiest rust.”

3. Waarom maakt de wolf zulke emoties los?

Of het nu ontzag of angst is, de wolf doet iets met de mens. We hebben een bijzondere relatie opgebouwd met het dier, zegt milieufilosoof Martin Drenthen van de Radboud Universiteit: “De mens bewoont de planeet van pool tot pool, en de wolf is een van de weinige dieren die dat ook kan. In vele opzichten identificeren we ons ermee. Het is een hoog intelligent en enorm flexibel dier. Dat verklaart ook de angst.”

De wolf is een van de grootste en sterkste dieren in Europa, zegt Lelieveld. “Wereldwijd zien we dat die eigenschappen in de natuur verering opleveren.” Hij ziet het bij wolfwaarnemers. “Komen die een wolf tegen, en loopt hij gewoon weg, dan is er niets gebeurd, maar zijn ze toch euforisch. Dat is net een spannend achtbaanritje.”