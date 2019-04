De wasbeer is niet welkom in Limburg, dus wordt het dier afgeschoten, maar het kan ook anders

Er is de halsbandparkiet, de roodwangschildpad, de tijgermug en de Amerikaanse vogelkers. En dan is er ook nog de wasbeer. De fraaie namen doen het al vermoeden: dit zijn exoten, soorten die aanvankelijk niet in Nederland voorkwamen maar nu wel.

In Limburg is de wasbeer niet langer welkom. Op advies van de faunabeheereenheid Limburg gaat de provincie vijftig tot honderd wilde wasberen afschieten. Dat moet voorkomen dat het dier zich definitief vestigt in Nederland.

Sinds enkele jaren steken de van oorsprong Noord-Amerikaanse dieren via Duitsland de grens over naar Nederland. In de jaren dertig van de vorige eeuw zijn de wasberen voor de jacht naar Europa gehaald. De meeste wasberen zijn te vinden rond Maastricht en Sittard. Ze eten eieren en jonge vogels, maar ook volwassen vogels als de grutto en de kievit. Ook kunnen ze ziekten verspreiden en schade aanrichten aan tuinen en landbouw. Eind vorig jaar werd een vrouw uit Maastricht gebeten toen een wasbeer haar konijn had gevangen, en zij die wilde redden.

Intussen koloniseert de halsbandparkiet grote delen van de Randstad en niemand legt de vogel een strobreed in de weg. Hoe zit dat? Volgens dierethicus Bart Gremmen van de universiteit Wageningen is het antwoord niet zo simpel. “Er spelen verschillende vragen mee. Kan het individuele dier leven volgens zijn natuurlijke behoeftes? En kan het ecosysteem het dier verdragen?”

Overlast

Het is logisch dat als een nieuw dier nadelen met zich meebrengt, we die bestrijden, zegt Gremmen. “Bij dieren die schade of overlast kunnen veroorzaken, grijpen we in. Maar ze allemaal afschieten, vind ik geen oplossing. Dat is alleen geoorloofd als laatste redmiddel.”

Er zijn andere, diervriendelijke oplossingen voor de wasbeer, zegt Gremmen. Hij denkt aan verdoven of de dieren ergens anders introduceren. In een dierentuin bijvoorbeeld. Of ze steriliseren zodat ze geen nakomelingen kunnen krijgen.

De kwestie lijkt op die van de wolf, waarover een heftige maatschappelijke discussie ontvlamde. Landbouwvereniging LTO en de directeur van nationaal park De Hoge Veluwe vonden dat het afschieten van de wolf tot de mogelijkheden moest behoren.

We kiezen te vaak voor de makkelijkste oplossing, die de mens het best uitkomt

Stichting AAP, die opvang biedt aan uitheemse zoogdieren uit Europa, hekelt het besluit om de wasberen af te schieten en biedt aan opvang voor gevangen wasberen te regelen. De provincie vindt dit alternatief te duur.

Dat is de rode draad: we kiezen te vaak voor de makkelijkste oplossing, die de mens het best uitkomt, zegt Floris van den Berg, dierethicus en milieufilosoof aan de Universiteit Utrecht. “We houden er een despotische houding tegenover de natuur op na. Wij zijn de heer en meester, en bepalen wat er gebeurt. Bijna altijd gaat het kortetermijnbelang van de mens voor. We vinden het belangrijk dat onze vuilniszakken niet worden leeg gevreten, dat onze schapen geen gevaar lopen, dat de vos onze kippen in de achtertuin niet opeet.”