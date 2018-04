De warmtewisselaar in de oceanen hapert

Het water dat langs onze West-Europese kusten stroomt is op weg naar het noorden. Als het de Noordpool in zicht krijgt, koelt het zeewater af. De kou en zijn hoge zoutgehalte maken het water zwaar; het zakt naar de bodem, waar het zijn reis voortzet, langs de Noord-Amerikaanse kust naar het zuiden, en dan onder Afrika door de Stille Oceaan in. Daar komt het weer boven, neemt warmte op, en begint via de Golfstroom rond de evenaar aan een nieuwe ronde.

Deze warmtewisselaar is een belangrijk onderdeel van het aardse klimaat. En hij is van slag: de warmtecirculatie in de oceanen is op een lager pitje gaan draaien. Dat kan gevolgen hebben voor temperatuurverdeling en weerpatronen. En ook deze klimaatverandering komt goeddeels op conto van de uitstoot van broeikasgassen door de mens.

Daarover zijn de twee groepen onderzoekers die deze week in vakblad Nature publiceerden, het eens. Ze verschillen alleen van mening over het moment waarop de warmtewisselaar is gaan terugschakelen; tussen hun schattingen zit een verschil van honderd jaar. Dat lijkt een enorm gat, maar het verschrompelt enigszins als je beseft hoe moeilijk het is om dit mondiale stromingspatroon nauwkeurig in kaart te brengen. Het patroon is te groot om met het blote oog te zien.

Watertemperatuur

Het mooie is dat de twee onderzoeksgroepen heel verschillende wegen hebben gevolgd om dit probleem op te lossen. De eerste groep, geleid door Duitse wetenschappers, heeft gekeken naar de temperatuur van het zeewater. Betrouwbare temperatuurmetingen van het zeewater worden al anderhalve eeuw gedaan. In die annalen hebben de Duitsers gezien dat nabij de Noordpool het zeewater gemiddeld kouder is geworden sinds midden vorige eeuw (het blauwe gebied in de illustratie).

Dat is opmerkelijk, want in die afgelopen honderd jaar is de gemiddelde temperatuur op aarde gestegen. Deze noordelijke wateren tussen IJsland en Noord-Amerika zijn de enige plek op de wereldzeeën die desondanks is afgekoeld. Daar tegenover staat een gebied voor de Noord-Amerikaanse oostkust (rood in de illustratie) waar de temperatuur meer dan gemiddeld is gestegen. Dit gebied markeert de noordzijde van de Golfstroom. Let op: het gaat hier om de temperatuur van het oppervlaktewater; koude stromen komen hier ook langs, maar dan op kilometers diepte.

Die koeling van de poolwateren en verwarming van de Golfstroom zijn twee kanten van dezelfde medaille. En hij is eerder gezien. Er werd ook al vermoed dat dit een teken was van hapering in die grote warmtewisselaar. De Duitse onderzoekers denken daarvoor nu bewijs te hebben gevonden, door hun temperatuurmetingen te vergelijken met klimaatmodellen. In die rekenmodellen van het klimaat hebben ze de uitstoot van broeikasgassen omhoog gedraaid, om te simuleren wat er de afgelopen eeuw is gebeurd. En ze zagen precies dezelfde temperatuurveranderingen én een hapering in die warmtecirculatie in de oceanen.

Ze denken ook te weten hoe dat komt. De uitstoot van broeikasgassen verhoogt de gemiddelde temperatuur. Daardoor stroomt er meer smeltwater van de gletsjers op Groenland. Smeltwater is zoet, dus het zeewater wordt daardoor minder zout. Het zoutgehalte van het zeewater was cruciaal, want dat deed het water aan de Noordpool naar de bodem zinken.

Hiermee wordt de aandrijving van de circulatie dus geremd. Gevolg: er wordt vanuit het zuiden minder warmte aangevoerd, wat het blauw in de illustratie verklaart, en er blijft meer warmte hangen bij de Golfstroom, wat leidt tot het rood in de illustratie.