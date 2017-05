De walrus is misschien wel het imposantste zoogdier

Zeker nu het voorzieningenniveau van zo'n reis een stuk prettiger is vormgegeven dan in de tijd dat de Amelander walvisvaarders op Spitsbergen bivakkeerden.

Maar niet alles is tegenwoordig beter. Destijds was het arctische ecosysteem nog tamelijk ongeschonden, maagdelijk, of, zoals de Engelsen het uitdrukken met een woord dat het delicate van de ongereptheid mooi vangt: pristine. Tegenwoordig is dat wel anders. Het ijs smelt, de fauna sterft uit, de zeeën zijn verziekt met plastic dwarrelvuil en oliemaatschappijen wedijveren met de klimaatverandering wie de meeste schade toebrengt.

De zeilende bovenbazen waren op reis om zich door klimaatjournalist Bernice Notenboom te laten voorlichten en om over duurzaamheid te discussiëren, maar waren ook gelokt met de belofte dat er 'vogels, ijsberen en walrussen' konden worden gespot. Voor die vogels had zelfs ík mijn handen wel in het vuur durven steken, ijsberen en walrussen zijn minder voorspelbaar qua waarneembaarheid. Vooral voor die walrussen had ik wel meegewild.

Mega-zeehonden De walrus is een van de imposantste zoogdieren. Het zijn mega-zeehonden. De zoogdierorde van de zeehonden, de Pinnipedia, kan worden onderverdeeld in drie families: de gewone zeehonden, de oorrobben (die kleine oortjes bezitten) en de walrus. De walrus vormt in zijn eentje een aparte familie die qua anatomie een beetje tussen de zeehonden en de oorrobben in staat. Ze kunnen kolossaal groot worden; de mannetjes kunnen een gewicht van bijna twee ton bereiken. Alleen zeeolifanten worden groter; de mannetjes van de zuidelijke zeeolifant kunnen tot wel vijf ton zwaar worden. Ze worden echter door de walrus overtroffen in de maat van het baculum, ofwel penisbot. Dit bot, dat uiteraard alleen bij de mannetjes te vinden is, kan wel 60 centimeter lang worden en bezit de vorm én het gewicht van een forse maar wat kromme honkbalknuppel. Opdat u dat wete. Dit bot kan wel 60 centimeter lang worden en bezit de vorm én het gewicht van een forse maar wat kromme honkbalknuppel Walrussen zijn gespecialiseerd in het eten van schelpdieren. Met hun slagtanden woelen ze de zeebodem om en harken zo hun prooi omhoog; met hun lippen produceren ze een waterstraal die de mosselen en andere schelpen schoonspuit. Al harkend en hogedrukspuitend komen ze aan hun eten.

Olifantstanden Die slagtanden zijn wel een risicofactor, want ze bestaan evenals olifantstanden uit ivoor; u snapt het risico. Maar het is voor de walrus sowieso een zorgelijke tijd. De opwarming van de aarde is ook voor deze dieren problematisch omdat hun leefgebied er in snel tempo door verandert. De meest iconische walrus is zonder twijfel de grofbesnaarde kapitein Wal Rus uit de Bommelverhalen van Marten Toonder. Het eeuwige en hier en daar wat dyslectische gescheld op 'overgehaalde landrotten' die hij soms aan boord van zijn stoomschip moet tolereren, is legendarisch geworden. Het is te betreuren dat deze bulderende ruwe-bolster-blanke-pit kapitein niet zelf het schip vol captains of industry rond Spitbergen kon varen. Zij zouden veel van hem geleerd hebben.

