De Waddenzee zal vrijwel zeker verdrinken

De Waddenzee is aan het eind van deze eeuw waarschijnlijk grotendeels verdronken. Het ziet er niet naar uit dat de natuurlijke aanvoer van zand de stijging van de zeespiegel kan bijbenen.

Dat is de conclusie van een rapport over de toekomst van de Waddenzee, dat vanmiddag door de Waddenvereniging wordt gepresenteerd. Alleen in het gunstigste geval blijft het unieke ecosysteem, dat bij eb droogvalt en bij vloed volstroomt, behouden.

Maar dan moet de opwarming van de aarde beperkt blijven tot 2 graden, zegt wetenschapsjournalist Rolf Schuttenhelm, de samensteller van het rapport. “Bovendien moeten de gevolgen van klimaat­verandering meevallen. In dat geval heeft de Waddenzee een reële kans om deze eeuw door te komen. Maar dat betekent wel dat er geen ruimte meer is voor zout- of gaswinning. Daardoor zou de zeebodem nog eens extra dalen”, aldus Schuttenhelm.

Volgens schattingen uit het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) staan de zeeën aan het eind van deze eeuw 44 à 74 centimeter hoger, afhankelijk van de uitstoot van broeikasgassen én van de aannames in de klimaatmodellen. Daarin zijn de recente inzichten dat de ijskappen van Groenland en Antarctica versneld kunnen afkalven, nog niet meegenomen. Vorige maand meldde het KNMI dat er een kleine kans is dat de zeespiegel voor de Nederlandse kust in 2100 drie meter is gestegen.

Daar is de Waddenzee natuurlijk niet tegen bestand. Maar als de wereld de afspraken uit het akkoord van Parijs nakomt, is het denkbaar dat de zeespiegel deze eeuw niet meer dan 50 centimeter stijgt. Door de natuurlijke aanvoer van zand kan het gebied namelijk een stijging van 30 à 60 centimeter per eeuw compenseren. Voorlopig echter is van naleving van ‘Parijs’ nog geen sprake; met de huidige toezeggingen stevent de wereld af op een opwarming van ruim drie graden en een navenant hogere zeespiegelstijging.

Zelfs als het klimaatakkoord wordt gehaald, is de toekomst van de Waddenzee nog niet gegarandeerd, zegt Schuttenhelm. “Die 30 à 60 centimeter komen uit modelstudies. En die geven een indicatie van de hoeveelheid zand die per jaar kan worden afgezet. Maar op een langere termijn is er helemaal niet zo veel zand beschikbaar. Uit historische studies blijkt dat het niet meer dan 15 centimeter per eeuw is. Was er meer nodig, dan schoof het Waddengebied gewoon landinwaarts. Maar dat kan met de huidige dijken in Groningen en Friesland natuurlijk niet.”

Daar komt bij dat de gevolgen van de huidige uitstoot van broeikasgassen pas over enkele decennia zullen blijken. “Dat is de traagheid van het klimaatsysteem. Voorlopig is er nog genoeg sediment en lijkt er ruimte voor de winning van delfstoffen. En lijkt het mogelijk het behoud van de Waddenzee met het zogeheten ‘hand aan de kraan’-principe te garanderen. Dat is misleidend. Halverwege deze eeuw wordt duidelijk hoeveel de zeespiegelstijging versnelt. Bijna alle scenario’s wijzen op verdrinking van de Waddenzee. Alleen als alles meezit en de bodem met rust wordt gelaten, blijft ze behouden.”

