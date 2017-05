De Waddenzee was er bijna niet meer geweest

Sommige deskundigen uitten wel hun twijfel. Moed alleen volstond niet bij de plannen om een dam aan te leggen van Holwerd naar Ameland en een deel van de Waddenzee droog te leggen. Trokken de investeerders en ingenieurs in kwestie wel genoeg geld uit voor hun waagstuk? Rekenden ze niet te veel op de natuur als meewerkend voorwerp? Kon die zich ook niet tegen de dam en de landaanwinning keren?

Een rapport maakte deze week duidelijk dat de Waddenzee nog voor het einde van deze eeuw kan verdrinken. De zeespiegelstijging doet zijn werk, net als de bodemdaling, een na-effect van zout- en gaswinning.

Een kleine tweehonderd jaar geleden leek het verdwijnen van de zee voor het einde van de negentiende eeuw niet denkbeeldig. Nederland kon inmiddels bogen op een lange traditie van inpolderen. Dankzij toenemende kennis en nieuwe technologie werden steeds ambitieuzere projecten mogelijk. Het Noorden kwam in beeld.

Wind, ijs en getijden

De Overijsselse jonkheer Pieter Teding van Berkhout (1825-1895) richtte in 1869 de Maatschappij tot Landaanwining op de Friesche Wadden op. De edelman, opgeleid als jurist, beoogde de aanleg van een dam tussen Ameland en het Friese vasteland. Door natuurlijke aanslibbing zou dan als vanzelf land ontstaan. Naast Teding van Berkhout zelf zorgden aandeelhouders voor kapitaal. Ook het Rijk en de provincie Friesland deden een duit in het zakje.

Ook de weerstand van schippers en vissers tegen de dam kon de onderneming niet deren

De Maatschappij weerstond in eerste instantie wind, ijs en getijden. Ook de weerstand van schippers en vissers tegen de dam kon de onderneming niet deren.

Stormen in oktober 1881 en april en oktober 1882 werden het plan van Teding van Berkhout en de zijnen echter te veel. Wind en water sloegen aanzienlijke gaten in de dam. Deskundigen hadden daarvoor al gewaarschuwd dat die niet robuust genoeg zou zijn. De Maatschappij had in hun ogen forser moeten investeren.

Nu gingen de herstelwerkzaamheden haar financiële krachten te boven. De regering maakte een plan om het werk over te nemen. De Tweede Kamer zag niets in het voorstel en de bijkomende kosten.

De Maatschappij ging net als de dam uiteindelijk kopje onder. Van het eerdere werk werd wel gebruik gemaakt bij de aanleg van de veerdam, die het vertrekpunt vormt voor iedereen die met de boot naar Ameland wil.

