De waarschijnlijk meest milieubewuste Nederlander was afgelopen jaar nóg duurzamer

Tetteroo, leraar Nederlands in zijn woonplaats Delft, werd eind vorig jaar in Trouw 'waarschijnlijk de meest milieubewuste Nederlander' genoemd. Hij publiceert sinds enkele jaren een Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag. Tetteroo vindt dat iedere milieubewuste Nederlander jaarlijks de groene balans moet opmaken. Dat bevordert zuinig omspringen met grondstoffen, zegt hij.

Tetteroo houdt letterlijk álles bij. Hij heeft vorig jaar 88 tassen met oud papier en karton naar de container van de korfbalclub gesjouwd. Zijn waterverbruik is voor het vierde jaar op rij gedaald, hij gebruikte 26 kubieke meter. Het verbruik was in 2014 nog 38 kuub, maar toen woonde zijn dochter Annelies nog thuis. Hij spoelt de wc door met afwaswater of water uit de regenton.

Een fragment uit het Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag 2016 © Henk Tetteroo

De Delftenaar raapte vorig jaar 7196 blikjes van straat, 2909 plastic flessen en 40 statiegeldflessen. Weer meer dan vorig jaar. Heel vaak zijn het verpakkingen van energiedrankjes. "Elk weggegooid energieblikje laat zien hoe lamlendig de drinker ervan is geworden'', schrijft hij. Met een hooikist maakt Tetteroo zijn warme eten gaar, 215 keer in 2016. Dat scheelde vorig jaar 21,5 uur gasgebruik in de keuken.

De groene gft-container heeft hij jaren terug al voorgoed aan de straat gezet. Niet nodig. Alles wordt compost. Elf keer heeft hij vorig jaar compost uitgestrooid in zijn achtertuin 'en voor een klein deel op het graf van Tanny', zijn overleden vrouw. En uiteraard vliegt Henk Tetteroo nooit. Hij fietst opgeteld 100 kilometer per week.

Lees hieronder het Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag van 2016.

