De VVD breekt lans voor omstreden kernenergie

Kernenergie is een gevoelig onderwerp in Den Haag, ook binnen de coalitie. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie moeten niets hebben van deze vorm van energieopwekking. Maar volgens de VVD heeft Nederland geen andere keuze. In het tv-programma 'Nieuwsuur' zei Dijkhoff: "Ik zie niet hoe je de doelen haalt zonder kernenergie. Dus wat mij betreft gaan we snel beginnen met bouwen."

Binnen de coalitie heeft het CDA kernenergie nooit helemaal uitgesloten als energiebron

Op dit moment onderhandelen ruim honderd organisaties in de polder over het grote klimaatakkoord. Zij moeten afspraken maken die ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 49 procent minder is dan in 1990. Die opgave is enorm. Dat er in Nederland vele windmolens bij komen, zowel op land als in zee, is onontkoombaar. Het ligt ook voor de hand dat de industrie CO2 mag blijven uitstoten, mits er een manier komt waarop deze gassen kunnen worden afgevangen en opgeslagen, vermoedelijk onder de grond. Kernenergie is geen onderwerp dat op dit moment op de onderhandelingstafel ligt.

Wat de VVD betreft komt daar verandering in. Dijkhoff in Nieuwsuur: "Ik hoop dat we er rationeel naar kijken en niet op basis van achterhaalde beelden uit de jaren tachtig". Binnen de coalitie heeft het CDA kernenergie nooit helemaal uitgesloten als energiebron.

Geen CO2, wel kernafval Op dit moment heeft Nederland één kerncentrale, in het Zeeuwse Borssele. Het voordeel van kernenergie is dat er geen CO2 vrijkomt. Maar er ontstaat wel kernafval. Bovendien kunnen er grote ongelukken met kernenergie plaatsvinden, zoals in 2011 in het Japanse Fukushima. Vorige week, toen de Kamer over het klimaat debatteerde, zei minister Eric Wiebes over kernenergie: "Er is al tien jaar lang niemand die zich heeft aangemeld om deze techniek in Nederland te plaatsen. Dat is in de komende jaren ook helemaal niet te verwachten. Het speelt nu niet.”

