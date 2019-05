De vrijwillige afvalrapers van Curaçao: ‘Mijn buurtgenoten zijn mij weer dankbaar’

Leito zit sinds vier jaar bij de groep. Bij een inbraak in zijn auto was hij toen onder meer een tas met belangrijke papieren kwijtgeraakt. Die vond Roose in de berm terug. “Hij belde mij zodat ik ze kon ophalen en ik was zo dankbaar dat ik heb beloofd te komen helpen. Mijn buurtgenoten zijn mij weer dankbaar, maar er moeten eigenlijk sancties staan op vervuiling en er moet controle komen.”

Roose is bijna vijf jaar geleden met de schoonmaakactie begonnen nadat de twee kilometer lange weg was geasfalteerd en daardoor een sluipweg was geworden. Doordat er weinig huizen staan, wordt er veel rotzooi gedumpt. Dat was Roose, die vlakbij woont, een doorn in het oog. “Het eiland moet het van toerisme hebben en toeristen komen niet om vervuilde straten te zien of plastic dat aan de bomen groeit.” Dus begon hij met twee helpers aan de schoonmaakklus. Ze voerden matrassen af, ijskasten, meubilair, auto-onderdelen, fornuizen en grote hoeveelheden plastic zakken.

Uitgemergelde hond

Hetty Groennou reed drie jaar geleden langs en de schoonmakers vroegen haar een groepsfoto te maken. “Alex vroeg meteen of ik kwam helpen. We werken aan de eerste stap van bewustwording. Mensen laten zien waarmee we bezig zijn. Als ik op deze manier iets kan doen, word ik daar blij van. Alex is een echte pitbull, hij laat niet los.” Haar opmerkelijkste vondst was een uitgemergelde hond, vastgebonden aan een hekwerk. “De maden kropen uit een wond. We hebben de hondenopvang gebeld, de hond is opgeknapt en woont nu in Nederland; hij heet Alex.”

Autowrakken worden vaak in de berm achter gelaten. © Sinaya Wolfert

Dode honden en katten vinden ze vaker. Deze zaterdag zijn het er drie. Roose belt Selikor, het vuilverwerkingsbedrijf, en een half uur later rijdt Sharlon de Wind in de beestenwagen voor. Met een grote schep haalt hij de stinkende lijken vol maden uit de berm, gooit ze in het afgesloten gedeelte achterin en rijdt verder naar een volgende klus. Roose: “We hebben goede contacten met Selikor. Als we straks klaar zijn, stuur ik een appje en dan worden alle plastic zakken van vandaag meteen opgehaald”.

Ooit vond de groep het lichaam van een man die al twee weken was vermist. Hij bleek vermoord. Urvin begint gegeneerd te lachen als hem naar de gekste vondst wordt gevraagd. Hij laat het Hetty vertellen die meteen weet wat hij bedoelt: de twee dildo’s van twee weken geleden. Schaterend: “De onderbroek hing er nog aan.”