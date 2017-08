De vleermuis zat vastgekleefd, en was niet meer te redden

Een klis, ook wel klit genoemd, is zo'n distel waarvan de uitgebloeide bloemen aan je kleren blijven plakken. Krijg ze niet in je haar! Zo verspreidt de klis zijn zaden, in de vacht van dieren.

De arme vleermuis was waarschijnlijk 's nachts al vastgekleefd. 's Morgens draaide hij zijn kop nog, wellicht om via echolocatie de benardheid van zijn situatie te peilen. Hoe krijg je zo'n dier los, zonder hem kapot te trekken? Oosterveen belde Verheggen, die veel van vleermuizen weet. Toen die vervolgens de vleermuis bereikte, was het arme dier dood.

Zonde.

Fraai schepsel Als een grootoorvleermuis 's nachts op nachtvlinders jaagt, zie je hem niet. Vleermuizen kun je met een batdetector horen, maar de grootoor heeft zo'n zachte fluistersonar, dat hij nauwelijks hoorbaar is. Bij daglicht in een klis is goed te zien hoe immens de oren van de grootoorvleermuis zijn! Alle Nederlandse vleermuizen kunnen met hun oren door echolocatie hun omgeving waarnemen. Hoewel ze ook echt uitstekend horen, grootoren al helemaal. Die jagen soms op het gehoor. Ze gebruiken hun ogen trouwens ook. Vleermuizen kijken, luisteren en hebben aan de echolocatie een extra zintuig. Grootoren vliegen niet zo snel als andere vleermuizen. Ze zijn wel heel wendbaar en kunnen zelfs 'bidden': fladderend in de lucht op één plaats blijven hangen. Ze komen in het hele land voor in de buurt van bossen, en in steden of dorpen met veel groen. Ze zijn niet heel zeldzaam maar ook nergens talrijk. Ze overdagen in holle bomen en op kerkzolders. Wat een fraai schepsel, met die flaporen! Ik zei het al: zonde. Tijdens de Nacht van de Vleermuis op zondagavond 27 augustus organiseert KNNV Delfland een vleermuisexcursie.

