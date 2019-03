De Vlamingen komen in verzet tegen grote ‘stinkstallen’

Met stugge tred loopt Jos Hou-brechts (62) op zijn zwarte klompen zijn straat in het Vlaams-Limburgse Kortessem uit. Hij woont pal naast een kippenstal die de eigenaar fors wil uitbreiden. Een wielertoerist zoeft voorbij. “De ammoniakroute noemen we het weleens.”

Iets verderop hengelt een andere boer naar een uitbreiding tot 5500 varkens. “En dan zijn de biggen daar niet bij geteld!”

Houbrechts’ snor is grijs van kleur, hij spreekt met een kleurrijk Limburgs accent. Hij wijst op de zwarte vlaggetjes die er wat treurig bij hangen langs de straat. “Dat is om de mensen wakker te schudden. Want reken maar, er komen nog megastallen bij.”

De broers Yves en Joris Roebben namen in 2014 het bedrijf van hun vader over. Omdat de koeiensector minder rendabel was, schakelden ze over op pluimvee. Minstens 80.000 kippen per persoon hebben ze nodig om hun bedrijf ‘leefbaar’ te houden, zeggen ze. De norm in de landbouw verschuift, stelt Yves Roebben. “Wat is een megastal vandaag de dag? Vroeger was een stal van 20.000 kippen misschien het maximum. Maar toen werden de kippen met de hand gevangen voor transport. Alles is nu verbeterd. Dat heet evolutie. Waar het stopt? Zolang we ervan kunnen leven, zijn we content.”

Boussu wordt nog steeds aangesproken over haar kritische tussenkomst op de roerige informatievergadering in de gemeente, een maand geleden over de uitbreiding van het kippenbedrijf. Maar Boussu, een fel tegenstander had haar kritiek ‘redelijk braaf’ verwoord, zegt ze. “‘Waar ben jij mee bezig?’, kreeg ik te horen. Terwijl ik op een beschaafde manier vraagtekens had gezet bij de gang van zaken.”

Dat laatste zijn ze in Kortessem met hem eens. In Haspengouw, de Vlaamse streek waarin het dorp ligt, is het landschap glooiend. De vruchtbare gronden brengen er jaarlijks miljoenen aardbeien, peren, appels, kersen, aardbeien en bessen voort. Door de winter ontbladerde bomen staan er kaarsrecht langs de provinciale weg. Daarachter doemt een uitgestrekt perceel op met struikachtige gewassen.

Schaalvergroting is een trend onder Belgische boeren. Tussen 2004 en 2016 klom het aandeel van de intensieve landbouw op pluimveebedrijven van 27 naar 72 procent, blijkt uit een recente studie van Greenpeace en de Katholieke Universiteit Leuven. In de varkenshouderij steeg het aandeel van 29 naar 70 procent. Kleine bedrijven ruimen het veld, nieuwe grote bedrijven komen daarvoor terug. “De Europese subsidiëring moedigt intensieve landbouw aan”, zegt de Leuvense onderzoeker Philippe Baret. “Want hoe meer dieren je houdt, hoe meer subsidie je geniet.” Die grote bedrijven passen niet in het Vlaamse land, vindt hij.

Als Limburgse bestuurder voor leefmilieu keurde de socialist Ludwig Vandenhove milieuvergunningen voor uitbreidingsaanvragen systematisch af. Maar Schauvliege, door tegenstanders wel ‘de handpop van de boerenbond’ genoemd, verleende vaak alsnog een vergunning. De invloed van de Boerenbond is daar volgens Vandenhove niet los van te zien. Boeren en christendemocratie, dat zijn twee handen op een buik, zegt hij. “Dit is geen landbouw meer, maar agro-industrie.”

Het probleem houdt ook de landelijke politiek bezig. Vier ministers van leefmilieu telt het complexe Belgische politieke landschap, maar het was vooral de Vlaams minister Joke Schauvliege die het beleid bepaalde – totdat de christendemocrate het veld moest ruimen nadat ze een complottheorie over de klimaatprotesten lanceerde.

Beloften

Het is snel gegaan met de intensivering van de landbouw, beamen de Kortesemse broers Roebben. “De consument dicteert. Voor ons hoeft het niet. Krijgen we ooit te horen: je kunt evenveel verdienen met minder vierkante meters, dan doen we dat meteen. Zo zit de markt in elkaar.”

Maar de actievoerders in Kortessem wijzen op beloften van de gemeente in 2011. Het zou bij 80.000 kippen blijven. Hun vertrouwen in de politiek is zoek. Daarom moeten burgers zich roeren, vindt het actiecomité.

Via Facebook –‘Geen industriële megastallen in Has­pengouw’ – vonden ze elkaar en ze verzamelden inmiddels duizend bezwaarschriften. Want: “In een maatschappijbeeld waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, horen megastallen niet thuis”. Toch is het speerpunt van hun protest de invloed op gezondheid, luchtkwaliteit en de leefbaarheid. Het is vooral de overlast die ze vrezen .

Dan voegt Ronald Jacobs – nette zwarte mantel en olijfgroene modieuze broek – zich bij het gezelschap. Met Natuurpunt, een Vlaamse milieuorganisatie, strijdt hij al jaren tegen de intensivering van de landbouw. Hij komt net uit de nabijgelegen stad Hasselt om ‘lawaai te maken’, want ook elders in Vlaanderen komt schaalvergroting voor. “Voor heel Vlaanderen zijn in januari aanvragen gedaan voor tussen 600.000 en 700.000 kippen. Op 6 miljoen Vlamingen?!” Zijn mimiek beeldt gespeeld ongeloof uit. “Als dat zich doorzet de rest van het jaar, waar kom je dan uit?”

“Op termijn kunnen we hetzelfde verwachten als Nederland, waar de veestapel gigantisch is”, vervolgt hij. “Maar het bewustzijn is er tenminste. In België worden we nu pas wakker. Wij lopen tien jaar achter op Nederland. Het is een machtig geheel waar we tegen vechten.”

Werkt het huidige klimaat deze schaalvergroting in de hand? Voor zogeheten saneringsprogramma’s voor boeren die hun bedrijf sluiten, trok de Nederlandse minister van landbouw Carola Schouten 120 miljoen euro uit. In België wordt uitbreiding juist gestimuleerd. Voor Schauvliege, die tien jaar minister was, was sanering naar Nederlands model, nooit een optie. “Pleiten voor kleine boeren is sympathiek, maar die mensen moeten er ook van kunnen leven”, zei ze eerder in het weekblad Knack.

Vandenhove vreest dat Nederlandse boerenbedrijven nu achter de groei van de Vlaamse landbouw zitten. Hard bewijs dat Nederlandse boeren zich in de Belgische landbouw roeren, is er niet – boerenorganisaties noch de Federale Overheidsdienst Economie hebben cijfers over Nederlandse boeren in België. Maar volgens Vandenhove zorgt het saneringsbeleid in Nederland samen met de Vlaamse subsidies voor een gevaarlijke cocktail. “Het mag legaal zijn, maar legitiem is het allerminst.”