De Vegetarische Slager verkoopt zijn bedrijf: ‘Ik had het voor het uitkiezen’

Waarom een verkoop, en waarom nu? "De kans deed zich voor. Je moet het zo zien: wij willen met het bedrijf zoveel mogelijk impact maken, dan moet je blijven groeien. Alleen hebben we daar zelf niet al het geld voor op de plank liggen. Dan kom je als groeiend bedrijf uit bij een investeerder, of een partner. Wij worden al een tijdje overspoeld met aanbiedingen. Als ik zeg dat honderd grote spelers hun interesse in ons hebben geuit, dan overdrijf ik niet. Heel wat gerenommeerde bedrijven klopten aan, dus ik had het voor het uitkiezen. Begin dit jaar meldde Unilever zich. Puur financieel gezien had ik misschien nog een paar jaar moeten wachten, en zelf nog wat doorgroeien. Maar: deze deal is goed." Elke week hangt er wel een cameraploeg aan de lijn Jaap Korteweg

Wat betekent de overname voor het merk en de producten van de Vegetarische Slager? “In Nederland zal niet direct wat veranderen. In allerlei andere landen komen onze vleesvervangers in de schappen terecht, of breidt het aanbod uit. Het naam en de huisstijl blijven zo. De bekendheid is voor de koper, Unilever, juist aantrekkelijk. Verder bouwt Unilever een onderzoekscentrum in Wageningen, daar kunnen we producten gaan verbeteren en uitbreiden. Uiteindelijk willen we van alle vleesproducten een kopie hebben. Dingen als een schnitzel missen we nog, net als vis. De Vegetarische Slager heeft nu zo’n vijftig producten, dat moeten er snel honderden zijn.”

U zegt nog ‘we’, maar u verkoopt de tent. “Dat klopt, ik verkoop het bedrijf voor 100 procent, ik ben dan ook geen directeur meer. Wel is onderdeel van de overeenkomst dat ik nog vijf jaar, ook zonder aandeel, in functie blijf als het gezicht van het merk. Ik sta op de verpakking, maar ik ga - ook nu al - zaaltjes langs om het bedrijfsverhaal te vertellen. Ik hoef vast niet te duimen te draaien de komende jaren, elke week hangt er wel een cameraploeg aan de lijn.”

De macht geeft u wel uit handen. Niet bang voor uitholling of verwatering van het merk? “Daar vrees ik echt niet voor. Deze verkoop biedt alle perspectief voor groei en doorontwikkeling. Nee, er is niet zwart op wit gezet dat het bedrijf in de kern zo moet blijven als het is. Dan heb je het over merkidentiteit, dat laat zich moeilijk in een contract vatten. Maar we hebben wel gekeken naar eerdere overnames van bijzondere bedrijven door Unilever. Dat ziet er goed uit. Het duurzame ijsmerk Ben & Jerry’s is het bekendste voorbeeld. Dat werkt, achttien jaar na de overname door Unilever, nog altijd aan de missie.”

U kon uit kopers kiezen, dus de hoofdprijs wordt betaald? “Het is een hele goed prijs - nee ik zeg niet hoeveel - daar hoef ik niet omheen te draaien. Daar kan ik tevreden mee zijn. Als ik met een ander type koper in zee was gegaan had ik nog meer kunnen krijgen, dat wel. Maar het profiel van Unilever gaf mede de doorslag. Hiermee moet het lukken te blijven groeien, om zo een alternatief te bieden voor de vleesindustrie.”

