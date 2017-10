De Vegetarische Gehacktbal moet op zoek naar een andere naam

De Vegetarische Slager moet verwijzingen naar dieren uit zijn productnamen schrappen. Die verwijzingen zijn misleidend en daarmee wordt de Warenwet overtreden, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laten weten. De producent van vleesvervangers mag namen zoals Vegetarische Gehacktbal, Vegetarische Kipstuckjes en Visvrije Tonyn na maart 2018 niet meer gebruiken.

Ook al worden die vlees- en visvervangers iets anders geschreven, ze doen wel aan het oorspronkelijke product denken, stelt de NVWA in een toelichting. Dat veroorzaakt volgens de toezichthouder verwarring.

VVD-Kamerleden Erik Ziengs en Helma Lodders protesteerden bij minister Edith Schippers (volksgezondheid) tegen het gebruik van vleesnamen voor vegetarische producten. Zij antwoordde in januari niet voor een verbod te zijn op het gebruik van vleesnamen voor producten waar geen vlees in zit.

De Vegetarische Slager is op dierendag 2010 opgericht door Jaap Korteweg. Hij heeft de ambitie vleesliefhebbers te laten beleven dat ze helemaal niets hoeven missen als ze het vlees een keertje overslaan. Het concept is van één winkel uitgegroeid tot meer dan drieduizend verkooppunten in veertien landen.

Slavinken

"We kennen slavinken zonder sla én zonder vinken en kogelbiefstuk bevat geen kogels", schreef Jaap Korteweg eerder dit jaar in een opinie-artikel voor Trouw. "Laten we blij zijn met de nieuwste generatie vleesvervangers. Het huidige landbouwareaal kan 4 miljard extra mensen voeden met plantaardige alternatieven. Zoals paardenkrachten vervangen zijn door mechanische pk's, is anno 2017 ook vlees 'gehackt'. De voedselketen kan zonder dieren."

