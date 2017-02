De veestapel groeit razendsnel, het aantal boerenbedrijven daalt

Dat meldt het ­Centraal Bureau voor de Statistiek. De Nederlandse veehouderij telt nu meer dan 100 miljoen dieren.

Het dierenwelzijn en de biodiversiteit lijden onder de groot­scha­lig­heid

Het aantal arbeidskrachten in de landbouw daalde sinds 1950 met twee derde. Steeds minder mensen verzorgen dus steeds meer dieren en bewerken per persoon meer akkerland, ook al is er nu in totaal minder landbouwgrond dan halverwege de vorige eeuw. Een gemiddeld akkerbouwbedrijf had in 2016 ruim 32 hectare grond, waar dit in 1950 nog minder dan 6 hectare was.

Vleeskuikens Voor de veehouderij geldt dat het gemiddelde rundveebedrijf in 1950 13 dieren telde en in 2016 160. De sterkste stijging vond plaats bij de vleeskuikens. Daarvan werden er in 1956 nog geen drie miljoen gehouden en in 2016 48 miljoen. Deze schaalvergroting en intensivering in de landbouw werd mogelijk door ruilverkaveling, mechanisatie en specialisatie door boeren. Natuur- en milieuorganisaties wijzen al lange tijd op de negatieve gevolgen van intensieve landbouw voor dieren, mensen en het milieu. Het dierenwelzijn en de biodiversiteit lijden onder de grootschaligheid, ziektes kunnen zich gemakkelijk verspreiden en er is uitstoot van schadelijke stoffen zoals ammoniak en fosfaat. Vanwege een te grote fosfaat­uitstoot heeft Nederland van de EU de opdracht gekregen de rundveestapel in 2017 met 60 duizend dieren in te krimpen.

