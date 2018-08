De uitgestorven wisent is weer terug in Nederland

Ecoloog Yvonne Kemp krijgt tussen een bosje naaldbomen een kudde wisenten in het vizier. "Dat kleintje heeft al hoorntjes zie je, dat is een kalf van vorig jaar", wijst ze aan. Al snel dartelt een kleiner kalf voorbij, pas een paar weken oud. Ook twee andere kalfjes huppelen met de kudde mee.

Op het eerste gezicht zijn uitwerpselen het enige teken van leven in het ruim 200 hectare grote Kraansvlak in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. In het droge duinlandschap ritselen blaadjes zachtjes door een lichte wind. Krekels laten zich horen. Mensen zijn er niet in dit afgesloten deel van het park.

Bedreigde diersoort

Dit seizoen werden hier vier wisentkalfjes geboren. Het is het gevolg van een succesvol project om de bedreigde diersoort te redden. In 2007 werden de eerste drie wisenten, Europese bizons, in het Kraansvlak uitgezet. Met de nieuwe kalfjes bestaat de kudde nu uit 26 dieren. Een mooi aantal voor dit gebied.

Net als bij de Oostvaardersplassen, waar geen wisenten grazen, leven op het Kraansvlak verschillende grote grazers bij elkaar, waaronder konikpaarden en Schotse Hooglanders. Daar houdt de vergelijking op, want problemen zijn hier niet. Het gaat goed met de wisenten in de duinen. "We wilden ze niet bijvoeren. Dat uitgangspunt hebben we nooit hoeven wijzigen. Ze rooien het zelf", vertelt projectleider Kemp opgetogen. In de herfst doen wisenten zich te goed aan snacks die ze in het duingebied vinden, zoals eikels. Daar zitten veel eiwitten in waarmee ze de voedselarme winter doorkomen.

Ook reguleren Kemp en haar collega's de aantallen. Dieren geboren in het Kraansvlak worden af en toe uitgezet naar vergelijkbare projecten in Spanje en in 2016 in De Maashorst. Te veel wisenten is niet goed voor het welzijn van de dieren zelf en ook niet voor het gebied.