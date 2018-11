De uitdrukking luidt ‘stelen als de raven’, is dat terecht?

Raven zijn nog afwachtender dan andere kraaiachtigen. De kans bestaat dat raven zo lang in een boom boven de wolvenprooi blijven zitten om te kijken of de kust veilig is, dat andere liefhebbers zich aandienen. In dat geval gebruiken ze die wellicht als verkenner. Als een stel eksters of een buizerd niets overkomt, zullen de raven wel volgen. Als ze in een groep opereren, zijn raven volgens Beyens voorzichtiger dan een raaf alleen. Misschien omdat ze wachten tot andere de kastanjes uit het vuur halen. Net mensen.

Raven zijn ook net mensen in het oplossen van puzzels. Een draadje naar boven sjorren – als daar iets eetbaars aan zit – is voor hen een makkie. Ook als ze het draadje omlaag moeten trekken om een lekkernij naar boven te hengelen, kunnen ze dat leren, al duurt dat langer. In Groenland en Canada zagen Inuit soms gaten in het ijs om te vissen. Ze laten de hengel wel eens alleen en dan kan het gebeuren dat een raaf de visdraad omhoog trekt en de vis of het aas van de haak snoept.