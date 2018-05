De Tweede Kamer wil dat vervuilende vliegtuigen meer gaan betalen op Schiphol

Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat gaat met Schiphol om de tafel om dit voorstel uit te werken.

Lees verder na de advertentie

“De luchtvaart moet schoner, veertig jaar met een vliegtuig rondvliegen kan niet meer”, zegt Tweede Kamerlid Jan Paternotte, initiatiefnemer van de motie samen met ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. “We vervangen onze oude auto’s ook door nieuwe, omdat die minder vervuilend zijn. Datzelfde moeten we doen met vliegtuigen.” Het vervangen van een vliegtuig kan bijna de helft schelen in CO2-uitstoot per passagier, zegt Paternotte. “Door de havengelden te differentiëren, creëren we een prikkel om sneller te verduurzamen.”

Geluidsheffingen Momenteel hanteert Schiphol al geluidsheffingen. In de praktijk betekent dit dat de vergoeding die voor het landen en starten moet worden betaald, afhankelijk is van de geluidscategorie waarin het vliegtuig valt: geluidsarm, gemiddeld of lawaaiig. De enige mogelijkheid om Parijs te halen is om de luchtvaart niet verder te laten groeien Cas van Kleef Volgens een rapport van CE Delft uit 2014 is het doel van deze heffingen tweeledig. Enerzijds kunnen opbrengsten worden gebruikt voor het verminderen van geluidshinder, bijvoorbeeld door huisisolatie. Maar de heffingen moeten de luchtvaartsector ook bewust maken van geluidsimpact en aansporen tot het doen van investeringen in stillere vliegtuigen. Paternotte gaat ervan uit dat het differentiëren op basis van klimaatimpact op eenzelfde manier kan werken. KLM en easyJet, de twee grootste luchtvaartmaatschappijen op Schiphol, zijn beide voorstander van de maatregel. “Dit past binnen het slimme en duurzame luchtvaartbeleid, dat de regering volgens het regeerakkoord beoogt”, zegt een woordvoerder van easyJet. “Wij denken graag mee met Schiphol over de manier waarop dit kan worden geïmplementeerd.”

Bezetting Ook luchtvaartadvocaat Jochem Croon is enthousiast. “Op deze manier beloon je vliegtuigen die minder CO2-uitstoot genereren.” Volgens Croon is het van belang om ook mee te nemen hoe vol een vliegtuig zit. “Een betere bezetting is efficiënter.” Croon denkt dat er nog meer bereikt kan worden als ook de verdeling van de schaarse capaciteit op Schiphol afhankelijk wordt van hoe schoon en efficiënt een luchtvaartmaatschappij opereert. “Door schone luchtvaartmaatschappijen te belonen bij de verdeling van slots (tijdvakken voor starts en landingen, red.) kun je nog strakker sturen op verduurzaming.” Volgens milieuorganisatie Greenpeace is de maatregel weliswaar positief, maar zet die niet veel zoden aan de dijk. “De luchtvaart praat veel over groener en stiller, maar daarmee halen we het klimaatakkoord van Parijs niet”, zegt campagneleider Cas van Kleef. “De luchtvaart is daarvoor simpelweg te vervuilend.” Het probleem is volgens Greenpeace dat er geen technische oplossing is voor het duurzaamheidsprobleem van de luchtvaart. Van Kleef: “Er is niet voldoende duurzame biobrandstof voor handen, synthetische biobrandstof vergt nog grote investeringen en ook elektrisch vliegen is nog lang niet mogelijk.” De enige mogelijkheid om Parijs te halen is om de luchtvaart niet verder te laten groeien. “Er kan geen vlucht meer bij”, zegt Van Kleef.