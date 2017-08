De tragische dood van een boommarter bleek ook góed nieuws

“We gingen ervan uit dat hier alleen mannetjes zijn die dit gebied verkennen”, zegt Maurice La Haye, onderzoeker bij de Zoogdiervereniging die het hoofdkantoor in Nijmegen heeft. “We hadden nog geen bewijs dat hier ook vrouwtjes zitten.”

Het kroost moet er zijn, maar is nog niet gezien

Bij het onderzoek van het door een auto aangereden diertje, zag La Haye dat de tepels waren aangezogen. Dat betekent dus ook dat er jongen zijn, de boommarter werpt er twee of drie in één keer. De onderzoeker denkt dat ze net oud genoeg zijn om zichzelf zonder moeder te kunnen redden. Nu het vrouwtje is overleden, is de prille populatie wel heel kwetsbaar. Ze had al gauw nog een jaar of zes te leven gehad. Het kroost moet er zijn, maar is nog niet gezien, ook niet bij het intensieve roofvogel-onderzoek dat vrijwilligers wekelijks doen in het Rijk van Nijmegen.

De boommarter is in Nederland een beschermde diersoort. Hij doet het hier goed, zegt La Haye, ze worden vooral aangetroffen op de Veluwe en in Oost-Nederland, maar ook op een beperkt aantal andere plekken komt het beest, zo groot als een kat, voor.

Autobezitters De boommarter lijkt erg op de steenmarter, maar de boommarter heeft grotere oren en langere achterpoten. De ondervacht is niet wit maar grijs, en de bef is geel. Aan de naam is hun leefgebied te herkennen: de boommarter leeft in bosgebieden, de steenmarter zit in de stad. In Nijmegen is drie jaar geleden een plaag geweest van steenmarters. Althans, ongediertebestrijders maakten daar melding van, ze kregen klachten over de dieren die in auto’s en op zolders kropen. La Haye moet er een beetje om lachen. Ja, zelf heeft hij ook een steenmarter onder zijn motorkap gehad die er een kabel kapot beet. Maar met een betere kabel van een paar tientjes was dat probleem verholpen. “Dat was geen plaag van steenmarters, maar overlast voor mensen, en die kun je beperken”, vindt La Haye. Ook hier ziet hij een positieve kant: “Als zoogdiervereniging vinden we het fantastisch dat de soort weer toeneemt.” Van de boommarter heeft de mens minder te vrezen. Die zal misschien eens een vakantiehuisje in het Nijmeegse bosgebied binnenwandelen. Maar La Haye verwacht dat de autobezitter geen last zal hebben van het dier. Al vindt de zoogdiervereniging wel, dat die automobilist op de weg meer rekening zou moeten houden met de nieuwe bosbewoners. Op de wegen in hun nieuwe leefgebied wordt met name ’s nachts harder gereden dan toegestaan. Daar moet veel meer gecontroleerd worden, vindt de Zoogdiervereniging. Eigenlijk zou op alle wegen daar 60 het maximum moeten zijn, en niet 80.

