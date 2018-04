De tepelhoorn versus de venusschelp: een slobberstrijd op leven en dood

Sommige venusschelpen zijn net als het exemplaar op de foto voorzien van een kogelgaatje op kabouterschaal.

Venusschelpen leven onder het zand van de zeebodem, niet al te ver van de kust. Ze filteren voedsel uit zeewater maar kunnen dagenlang zonder. Dankzij hun dikke schelp kunnen ze soms het spijsverteringskanaal van een zee-eend ongedeerd passeren. Dan worden ze in hun geheel ingeslikt en weer uitgepoept, zonder dat de gespierde maagwand van de eend grip op ze krijgt. Ze zullen dat avontuur in de eend wel met hermetisch dichtgehouden schelpen doorstaan.

Tepelhoorns

Hoe dik en stevig en potdicht hun schelpen ook zijn, tepelhoorns hebben daar een list op bedacht. Zij boren een gaatje in de schelp.

Tepelhoorns zijn zeeslakken die ongeveer even groot zijn als tuinslakken. Ze hebben een bolrond slakkenhuis en een raspende boortong. Daarmee kunnen de slakken met jobsgeduld urenlang raspen, ondertussen zuur speeksel kwijlend, dat de kalk van het te boren schelpje zacht maakt. Als een tepelhoorn door de schelp van zijn prooi heen is, slobbert hij het weekdier uit zijn schelp. Dat vereist een behoorlijke zuigkracht want het gaatje is nauw en een weekdier is niet stroperig en klampt zich met spieren vast aan zijn schelp. Het zou kunnen dat de tepelhoorn en passant die sluitspier onklaar boort. Het gaatje zit meestal aan de top van de schelp waar ook de sluitspier zit. Maar waarschijnlijk kiest de slak meestal positie aan de top, omdat hij daar het meeste houvast heeft. Hij trekt de schelp niet open, hij zuigt het dier door het gat binnen.

Venusschelpen zijn ook voor mensen eetbaar, in Zuid-Europa zijn ze geliefd. Maar als Nederlanders ze al eten, halen we ze uit het buitenland, niet van onze eigen zeebodem.

