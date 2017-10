De Tasmaanse witkapalbatros is gered dankzij een nepnest

Ik vermoed dat de hardcoredarwinist ervan zal gruwen, want met natuurlijke selectie heeft het niet zoveel van doen - maar ach, dat geldt uiteindelijk ook voor het redden van de Chinese reuzenpanda en de herintroductie van het przewalskipaard op de Mongoolse steppen. Ook daar wordt en werd de natuur kunstmatig een handje geholpen. Van mij mag het - ik ben een wat weekhartige darwinist.

De Tasmaanse witkapalbatros, Thalassarche cauta, behoort tot de zogenoemde kleine albatrossen, ondanks de vleugelspanwijdte van ruim 250 centimeter die de dieren kunnen bereiken. 'Klein' is een relatief begrip. Er zijn nog enkele andere soorten kleine albatrossen in het geslacht Thalassarche, soorten die overigens pas sinds begin deze eeuw als zodanig worden erkend. Daarvóór werden ze allemaal als een en dezelfde soort beschouwd. Daarvan waren er een eeuw geleden nog maar 900 over als gevolg van bejaging voor de handel in vogelveren.

De Tasmaanse witkapalbatros broedt op slechts drie kleine eilandjes in de Straat Bass voor de kust van Tasmanië. Dat broeden ging de laatste tijd met weinig succes gepaard, zodat de Australische regering zich genoodzaakt zag de soort op de lijst van beschermde soorten te plaatsen teneinde een opdoemend uitsterven te voorkomen. Maar hoe kun je het broedsucces van witkapalbatrossen bevorderen? De vogels nestelen van nature op rotsen, en de gebruikte nestgelegenheid varieert van een stukje simpelweg schoongekrabde rots tot een sokkelachtig bouwwerk van modder. Men had al ontdekt dat de mate van broedsucces gerelateerd was aan de aard van het nest; hoe beter van kwaliteit dat is, hoe groter het broedsucces, dat zich overigens van nature beperkt tot één jong per jaar.