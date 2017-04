De straat op tegen klimaatverandering

Naar schatting enkele duizenden mensen zullen vandaag in Amsterdam meelopen in een protestmars om aandacht te vragen voor het klimaat. De wandeling is onderdeel van de wereldwijde People's Climate March. Ook in steden als New York, Londen, Kopenhagen, Kyoto en Kampala gaan mensen de straat op.

De demonstranten in Amsterdam lopen een route van en naar het Museumplein. Onder anderen cabaretier Freek de Jonge zal een toespraak houden.

De Amsterdamse mars is georganiseerd door drie studenten. Na een aankondiging op Facebook hebben meer dan tachtig organisaties, van milieuorganisaties tot energiecoöperaties, zich bij hun initiatief aangesloten.

Een miljoen likes op Facebook maakt minder indruk dan een miljoen mensen op straat

Veel vertrouwen in de overheid In 2014 bracht de eerste Climate March wereldwijd meer dan 800.000 mensen op de been. Volgens milieu-activiste Marjan Minnesma van de Stichting Urgenda is de klimaatmars een bijzonder evenement. "Het gaat niet alleen om het milieu, maar ook om rechtvaardigheid. Jongeren, grootouders, kerken, inheemse groeperingen en niet-gouvernementele organisaties strijden samen voor schoon drinkwater, voor het behoud van nationale parken of de bescherming van hun geboorteplaats." Toch lijkt de belangstelling voor de klimaatmars in Nederland kleiner dan in het buitenland. "Donald Trump heeft door zowat alle klimaatmaatregelen een streep gezet. Dat verbroedert alle bezorgde Amerikanen", zegt Minnesma. "Zij willen hem een signaal geven dat er iets gedaan moet worden aan klimaatverandering." Voorgaande edities van de klimaatmars trokken in Amsterdam ongeveer zevenduizend deelnemers, terwijl dat aantal in sommige andere Europese steden op 40.000 lag. "Nederlanders hebben nog relatief veel vertrouwen in de overheid", vermoedt Minnesma. "Zij denken: als het echt zo erg is gesteld met het klimaat, dan zou de overheid er wel wat aan doen." Volgens Minnesma is dat een misvatting en moet de overheid meer doen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad. "Actievoeren is de manier om politici dat duidelijk te maken. Een miljoen likes op Facebook maakt minder indruk dan een miljoen mensen op straat."

'Dit is geen symboolpolitiek' © RV Jasper Albinus (19), Student antropologie. "Aan de eettafel uit ik altijd mijn frustratie over het klimaat. Ik voel mij vervreemd in een wereld waarin een president aan de macht is die klimaatverandering negeert. Ik ga samen met mijn moeder lopen om te laten zien dat het klimaat iedereen aangaat. Jong, oud, links of rechts. De mars zal niet alles veranderen, maar ik hoop dat wij individuen extra motiveren om groener te leven. Dit is geen symboolpolitiek. We maken mensen hiermee bewust van klimaatverandering." Armere landen worden veel harder getroffen dan rijkere landen. Voor hen komt niemand op Kim van Daalen, initiatiefneemster

'Soms voel ik me zo machteloos' © RV Bregje Jonkhart (37), Gedragswetenschapper. "Het lijkt wel alsof mensen de gevolgen van klimaatverandering niet willen inzien. Iedereen weet het wel, maar slechts een paar mensen eten daadwerkelijk minder vlees of plaatsen zonnepanelen. Soms voel ik mij dan zo machteloos. Ik loop samen met mijn zoontje van elf maanden, want het gaat vooral om zijn toekomst. Het is tijd het roer massaal om te gooien. De politiek heeft daar een leidende rol in. De burgers lossen het niet vanzelf op."

'Ik wil opkomen voor arme landen' © RV Kim van Daalen (21), Initiatiefneemster en student global health studies "Klimaatverandering is niet iets van de lange termijn. Natuurrampen vinden nu al plaats. In Afrika is veel droogte en de zeespiegel stijgt. Armere landen worden veel harder getroffen dan rijkere landen. Voor hen komt niemand op. Dat wil ik nu wel doen. Het kabinet is verantwoordelijk voor het klimaatbeleid. Het gaat de goede kant op, maar ik hoop dat wij de regering met deze mars een extra zetje geven voor een groene toekomst."

