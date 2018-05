De staat wil Urgenda alsnog verslaan

“De cijfers duizelen ons”, zegt de middelste rechter. Dat belooft wat. Het is maandagochtend, tien uur. Het dagvullende hoger beroep in de beroemde ‘klimaatzaak’, waarmee Urgenda de staat dwong tot 25 procent minder broeikasgasuitstoot in 2020, is pas net bezig.

De landsadvocaat, Bert-Jan Houtzagers strooit met getallen en doelstellingen over de uitstoot zoals hij die verwacht in 2030 en 2050. Het regeerakkoord en het Parijse klimaatakkoord zorgen dat broeikasgassen dan sterk dalen, belooft hij.

De uitspraak van Urgenda’s klimaatzaak kan, nee moét vernietigd worden. Dat is Houtzagers’ missie in dit hoger beroep. De rechter gaf Urgenda in 2015 totaal onterecht gelijk, zegt hij. Sowieso juridisch gezien. Want niet de rechter, maar de politiek gaat over klimaatbeleid, zegt Houtzagers. En inhoudelijk bekeken: Nederland wil, zeker als klein land, veel doen tegen het klimaatprobleem, aldus de landsadvocaat.

De rechter onderbreekt hem. Ze vraagt: “Is Urgenda’s punt niet dat we te lang wachten, terwijl klimaatverandering zo urgent en gevaarlijk is?” Urgenda-directeur Marjan Minnesma zit driftig ‘ja’ te knikken. Precies dát was de reden dat Minnesma met haar ledenorganisatie jaren terug de klimaatzaak begon. Urgenda wilde snelle klimaatactie afdwingen om zo af te komen van milieubeloften waarvan je maar moet afwachten of en wanneer ze uitkomen.

Plannen

De gevaren van klimaatverandering zijn gigantisch, zegt advocaat Koos Van den Berg van Urgenda. Smeltende polen, zeespiegelstijging, soortenverlies. Natuurschade die zijn weerga niet kent. Nederland heeft mooie voornemens, in het regeerakkoord staat zelf een doel van 49 procent minder broeikasgas in 2030. “Mooie doelen, maar daarmee zijn maatregelen niet geborgd.” De realiteit is dat de CO2-uitstoot in Nederland nog niet daalt. Het Urgenda-doel voor 2020 ligt buiten bereik. Nederland zit nu op 13 procent minder broeikasgas, de plannen leiden tot 23 procent.

Dat is bijna 25 procent, zegt Houtzagers, staar je niet blind op 2020-details. Het komt daarna volgens hem dik in orde met de CO2-daling. “Ik ken geen ander kabinet dat zoveel doet voor het klimaat.” Hij somt op: huizen gaan af van aardgas, kolencentrales sluiten tussen 2025 en 2030. En, aldus Houtzagers, in 2058 bestaat er geen enkel Europees certificaat meer waarmee bedrijven CO2 mogen uitstoten. Die opmerkingen leiden tot zacht gelach in de zaal. 2025, 2030, 2058? “Al vóór 2020 is klimaatactie nodig”, zegt Van den Berg. Alleen dan blijft het Parijse klimaatakkoord haalbaar, zeiden ook toonaangevende klimaatwetenschappers onlangs in vakblad Nature.

Urgenda zegt niet dat de overheid anti-klimaat is. Het huidige kabinet heeft grootse ambities. Maar het is nú weinig. Het gaat te traag, zegt Van den Berg van de milieugroep. En dan te bedenken dat de (gewonnen) eis, 25 procent minder broeikasgas in 2020, het ‘absolute minimale’ is. Dat getal komt uit mondiale afspraken, om 25 tot 40 procent minder uit te stoten in 2020. Ja, maar die afspraak staat nergens in de wet, volhardt de staat. Toch is de ‘nationale verantwoordelijkheid’ juridisch afdwingbaar, aldus Urgenda. In 2015 gaf de rechter Urgenda daarin gelijk. Het Hof oordeelt begin oktober.