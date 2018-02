De specht krijgt toch koppijn van al dat getik

De specht die zijn voedsel uit de boomstam ramt, heeft model gestaan voor helmen, nekbanden en allerlei andere beschermingsmiddelen in sport en dagelijks verkeer. Want de vogel heeft indrukwekkende mechanismen ontwikkeld om de zware klappen van zijn snavel te overleven, zonder hersenschade. Dat werd althans aangenomen. Maar daar is nooit goed naar gekeken. Amerikaanse onderzoekers hebben nu de hersenen van verscheidene spechten onderzocht, en zagen tot hun verbazing sporen van wat een dokter hersenletsel noemt.

Medici van de Boston University, in de VS lichtten de schedeltjes van tien spechten die een natuurlijke dood waren gestorven. En daarin zagen ze opeenhoping van tau-eiwitten. Bij vijf merels, die ze ter controle onderzochten, zagen ze die tau-eiwitten niet.

De vogel tikt tegen de boom met een kracht die duizend keer sterker is dan de zwaartekracht

Tau-eiwitten zijn belangrijk voor het goed functioneren van de hersenen. Maar ze kunnen ook in onoplosbare vorm neerslaan, en gaan de hersenen dan hinderen. Dat gebeurt langs natuurlijk weg met het klimmen der jaren, en de geriater ziet de gevolgen. En het gebeurt bij chronische hersenschade, ook als die het gevolg is van een opeenstapeling van kleine klapjes op het hoofd.