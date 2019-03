De smerige lucht in Londen doet niet onder voor die in Peking

Bij gebrek aan wind bleef dat front dagenlang hangen. De ­Londense lucht was net zo smerig als die in Peking. Het juist hiervoor bedoelde waarschuwingssysteem trad in werking. Bij duizenden bushaltes en metrostations verschenen berichten dat astmapatiënten en mensen met hart- of longproblemen beter binnen konden blijven. Bij stoplichten kregen automobilisten het verzoek de motor niet te ­laten draaien.

Lees verder na de advertentie

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 40.000 mensen in Groot-Brittannië vroegtijdig overlijden aan de ­gevolgen van lucht­ver­vui­ling

Dit is verre van een uitzondering. Sinds burgemeester Sadiq Khan het systeem invoerde in 2016 is het al 101 keer gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 40.000 mensen in Groot-Brittannië vroegtijdig overlijden aan de ­gevolgen van luchtvervuiling. Niet verwonderlijk dat ze op City Hall, het stadhuis, spreken van een crisis.

Onenigheid Alleen is er veel onenigheid over de aanpak van deze crisis. Vanaf april moeten de meest vervuilende auto’s 14 euro per dag betalen om in het centrum te rijden. Willen ze tijdens kantooruren het hart van Londen in, dan komt er nog 13 euro bij. Het stadhuis hoopt zo het aantal vervuilende auto’s met 45 procent terug te dringen. De burgemeester ontziet de black cabs, de beroemde taxi’s. Daar zijn er tienduizenden van, het overgrote deel met een vervuilende dieselmotor. Sterker nog, eind vorig jaar bleek dat black cabs vaak dertig keer vervuilender zijn dan personenauto’s. Ferm ­lobbywerk heeft Khan doen besluiten dat de toeslag niet voor taxi’s geldt. De black cabs liggen al jaren overhoop met het stadhuis over de explosie aan Uber-taxi’s, die veel werk zouden hebben afgepakt. En je kunt de black-cab-chauffeurs beter niet tegen je in het harnas jagen. Vorige maand nog leidde dat tot wilde stakingen, waarbij honderden black cabs bruggen en doorvoerroutes blokkeerden in de avondspits, met gigantische opstoppingen tot gevolg. Uber-chauffeurs zijn intussen woest: zij moeten de toeslag wél betalen. Ook zij gingen de straat op, om gelijke behandeling te eisen. Khan verdedigt zich door te zeggen dat er steeds meer elektrische black cabs zijn. Begin dit jaar waren er duizend, eind volgend jaar moeten het er negenduizend zijn. Opvallend is dat 61 procent van de huishoudens in het centrum geen auto bezit, in sommige wijken zelfs driekwart. Juist deze inwoners moeten de steeds viezere lucht inademen.

Lees ook:

Het succes van de Chinese aanpak van fijnstof De smog in Chinese steden werd in 2013 zo adembenemend, dat de overheid wel moest ingrijpen met draconische middelen: minder steenkool, minder auto’s, minder fijnstof. Dat werkt.