De sleutel tot een schonere wereld ligt bij 100 bedrijven

Een groep van slechts honderd bedrijven is, direct en indirect, verantwoordelijk te houden voor de uitstoot van meer dan de helft van alle broeikasgassen. Wereldwijd, sinds 1988. De relatief kleine groep industriegiganten wint en verhandelt massaal olie, gas en steenkool. Het gebruik van hun fossiele energieproducten resulteerde in 53 procent van de mondiale uitstoot.

Lees verder na de advertentie

Dit meldt het onderzoeksteam van CDP, een onafhankelijke milieu- en onderzoeksorganisatie, in een nieuwe studie. Voor het eerst bracht CDP nauwkeurig in kaart hoe de uitstoot van broeikasgassen terug te voeren is tot de activiteiten van individuele bedrijven. De groene non-profit-organisatie beperkte zich daarbij tot fossiele industrie- en energiegiganten.

Nuttig Volgens CDP-onderzoeker Paul Griffin zijn de inzichten nuttig. “Nu weten we bij welke honderd bedrijven de sleutel ligt om het klimaatprobleem aan te pakken, heel gericht en bij de kern.” Bekend was al dat wereldwijd vele honderden fossiele bedrijven (als sector) samen 75 procent van alle uitstoot veroorzaken, aldus CDP. Dit als gevolg van verbranding van hun vervuilende brandstoffen door verkeer, huishoudens en bedrijven. Andere uitstoot komt bijvoorbeeld door landbouw en ontbossing. Daar keek CDP niet naar. Tot de honderd meest vervuilende bedrijven behoren giganten als Shell, BP, Chevron, Peabody, Total, BHP Billiton en ExxonMobil. Opgeteld heeft die groep van grote concerns 53 procent van alle industriële uitstoot ‘op zijn kerfstok’, sinds 1988. CDP gebruikt 1988 als beginjaar voor de rekensom, omdat toen internationaal onderkend werd dat de uitstoot van broeikasgas door menselijke activiteiten het klimaatprobleem veroorzaakt. CDP komt tot een ‘shortlist’ van 25 fossiele energiereuzen die te koppelen zijn aan 38 procent van alle mondiale uitstoot sinds 1988. Tekst loopt door onder afbeelding Uitstoot Broeikasgas © Brechtje Rood De studie geldt als ‘doorbraak’. CDP slaagde er als eerste in om zo gedetailleerd in kaart te brengen welke bedrijven de ‘boosdoeners’ zijn voor het klimaat. Met een kanttekening, dat wel. De bedrijven verkopen hun kolen, olie en aardas voor winst, maar ook om de wereldwijde honger naar energie te stillen. De fossiele energie vindt gretig aftrek bij energiecentrales, auto’s en kachels die erop draaien. In de afgelopen 28 jaar leidde het gebruik van fossiele energie tot meer uitstoot dan in de 237 jaar daarvoor Onderzoeker Griffin wijst daarom niet zozeer met een beschuldigende vinger naar de fossiele concerns. Hij roept wel op tot een strategieverschuiving, van de winning van vieze naar schone energie. Maar daarvoor zijn volgens hem behalve directies ook klanten en financiers aan zet.

Staatsbedrijven Bij de ‘grootste vervuilers’ zitten ook veel staatsbedrijven, zoals het Russische Gazprom, Coal India, Saudi Aramco en Chinese Coal. De overheden die deze bedrijven bezitten moeten volgens CDP het roer omgooien. Alleen dan maken ze serieus werk van de uitvoering van het internationale klimaatakkoord van Parijs. In 2015 tekenden 195 landen dit Parijs-akkoord. Trump trok zich terug. Maar voor de andere landen komt het erop aan snel de daad bij het woord te voegen. De uitstoot van broeikasgassen moet scherp dalen. Vooralsnog is dat niet de trend. Sinds 1998 kwamen er alleen maar meer broeikasgassen in de lucht. Een veelzeggende constatering va CDP: in de afgelopen 28 jaar leidde het gebruik van fossiele energie tot meer uitstoot dan in de 237 jaar daarvoor, vanaf het uitbreken van de industriële revolutie in 1751.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.