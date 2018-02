De skrei, een seizoensvis zonder lidwoord

Ik had nog nooit van skrei gehoord, het leek me een vreemd woord, hoewel vissen dikwijls vreemde eenlettergrepige namen dragen. Heek, leng, mul, meun, griet - een soort ichtyologisch aap, noot, mies. Skrei, zo vertelde de visman enthousiast, is eigenlijk een kabeljauw, maar dan wel een speciaal type dat alleen in de winter wordt gevangen in de buurt van de Lofoten. Het is, vervolgde hij, iets bijzonders en voor de Noren wat voor ons de nieuwe haring is, een seizoensding. Ik kocht een mooie moot en heb ervan gesmuld.

Ik hou van seizoensdingen. Ze verschaffen een prettig soort stabiliteit in een verder jachtig bestaan. Koolsoorten eet je in de winter, nieuwe haring verschijnt rond pinksteren in de handel, asperges zijn er in de vroege zomer. Daarna verschijnen de chrysanten op de markt en wordt het herfst. December biedt chocoladeletters, kerstkransjes en tot slot oliebollen. Duidelijkheid. Waarom zou je daarvan willen afwijken?

Het exacte vangstseizoen is niet nauwkeurig bepaald, maar hangt af van de vissentrek