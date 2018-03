De sidderaal: een zwemmende batterij die niet leeg raakt

Hopelijk doen kinderen in Zuid-Amerika niet een vergelijkbaar spelletje: stap in de rivier met sidderalen. Hoewel een schok van een sidderaal voor volwassen mensen meestal niet dodelijk is, kan iemand er wel bewusteloos van raken en verdrinken.

Lees verder na de advertentie

Er zijn circa 250 elektrische vissen, waarvan de sidderaal de bekendste is. Ze zijn in twee categorieën te verdelen, afhankelijk van het voltage dat de vissen genereren. Zwak elektrische vissen produceren een laag voltage om te communiceren en navigeren (elektrolocatie). Ze leven in modderig en troebel water waar ogen niet veel nut hebben. Hun lichaam is omgeven door een elektrisch veld dat vervormt als het in contact komt met een object, bijvoorbeeld een steen, waterplant of prooi. De manier waarop het veld vervormt hang af van hoe goed dat object elektriciteit geleidt. De vis heeft gevoelige elektroreceptoren over zijn hele lichaam om kleine veranderingen in het elektrisch veld tot op een meter afstand te detecteren.

De andere categorie bestaat uit sterk elektrische vissen die hoge voltages produceren en stroomstoten gebruiken om zich te verdedigen tegen vijanden en om prooien te verdoven.

De sidderaal is dus van alle markten thuis en is zowel sterk als zwak elektrisch

De sidderaal zet zwaar in op zijn elektrisch vermogen. De vis heeft maar liefst drie organen om elektriciteit mee te genereren, die tezamen tachtig procent van zijn langgerekte lichaam innemen. Twee organen produceren een hoog voltage en de derde een laag voltage. De sidderaal, overigens geen palingachtige maar verwant aan de meerval, is dus van alle markten thuis en is zowel sterk als zwak elektrisch.

Elektrocyten De organen bestaan uit ‘omgebouwde’ spiercellen, de elektrocyten. Spieren en zenuwen functioneren sowieso al met behulp van elektriciteit. Elektrocyten kunnen niet samentrekken, zoals spiercellen, en gebruiken de elektriciteit om spanning op te bouwen die tijdens de ontlading voor een elektrische stroom zorgen. Iedere elektrocyt genereert maar een kleine spanning van 0,15 volt. Maar net als bij een batterij of accu, waar elektrochemische cellen in serie zijn geschakeld, zijn ook de elektrocyten in serie geschakeld. Als deze elektrische cellen tegelijk ontladen, tellen alle kleine beetjes spanning bij elkaar op tot een hoge spanning.