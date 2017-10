De schade op Sint-Maarten is veel groter dan gedacht

Ook op Saba is er aanzienlijke schade, onder meer op Mount Scenery, de 887 meter hoge slapende vulkaan. Het unieke, secundaire regenwoud op de flanken van de hoogste berg van het koninkrijk, is zwaar getroffen.

Geschat wordt dat 80 tot 90 procent van de begroeiing beschadigd of vernield is. Er is ook goed nieuws: de unieke mahoniebomen bij de top hebben de enorme windkrachten doorstaan. De schade op Sint-Eustatius valt in verhouding mee, al zijn ook daar de hellingen van de slapende vulkaan The Quill zwaar beschadigd.

Volgens de laatste rapporten van natuurbeschermers op de drie eilanden hebben Irma en de iets mildere orkaan Maria, die enkele dagen later toesloeg, de natuur op de Caribische eilanden voor jaren op achterstand gezet.

Van de mangroves op Sint-Maarten is naar schatting 90 procent vernield. In Millet Pond, een internationaal beschermd wetland in Simpson Bay, heeft de mangrove zware schade opgelopen. Ook zeegras-bedden voor de kust van het eiland zijn weggevaagd. Naar schatting twee hectare is verzwolgen in de orkaan.

Op Sint-Maarten zijn veel historische bomen omvergeblazen door Irma. Volgens Bervoets herstellen sommige vogelsoorten zich al. Maar de bruine pelikaan, de nationale vogel van Sint-Maarten, is gedecimeerd. Bervoets’ natuurorganisatie heeft bewoners gevraagd voer voor deze vogels in hun tuinen te leggen.

Volgens Tadzio Bervoets van de Dutch Caribian Nature Alliance (een samenwerkingsverband van natuurbeschermers op de Bovenwindse Eilanden) lekken er duizenden liters brandstof uit de gezonken schepen. Vooral de Simpson Bay, een lagune op de grens van het Nederlandse en Franse deel van Sint-Maarten, is ernstig getroffen. “Er is sprake van een milieuramp”, aldus Bervoets in zijn jongste schaderapport.

Op Sint-Maarten zijn zo’n tweehonderd boten gezonken, in afmeting variërend van 5 tot 100 meter. Eerder was het aantal gezonken vaartuigen geschat op 120. Olie en andere brandstof uit deze schepen lekt langzaam weg.

Koraalriffen en bladgroei

Hoewel nog niet alles is onderzocht is er op Sint-Maarten nogal wat schade ontstaan aan de koraalriffen. In het National Marine Park op Sint-Maarten, dat zes jaar geleden werd gesticht, zou de helft van het koraal zijn verdwenen of aangetast. Bij Sint-Eustatius is de situatie van de koralen rooskleuriger. Daar is amper schade onder water. Wel zijn de tien koraalladders, die 6 meter onder water in de Jenkins Bay waren geplaatst om koraal op te laten groeien, door de storm vernield. Op Saba bleek bij de eerste duiken bij Ladder Bay dat er koraal is verdwenen, maar de commerciële duiken worden op dit eiland al hervat.

Over de totaal ontbladerde bomen op de drie eilanden zijn er minder zorgen. De bomen zijn niet dood, bladeren groeien weer aan. Wel wordt op Sint-Eustatius gevreesd dat de honderden geiten die sinds jaar en dag los op het eiland lopen, de jonge blaadjes zullen opvreten. De vraag is of de bomen een kans hebben weer voldoende bladgroei te ontwikkelen. Er zijn op Sint-Eustatius 217 bomen omgewaaid, waarvan 59 met een diameter van zo’n 3 meter.

Lees ook:

- Schade Sint-Maarten erger dan gedacht.

- Sint-Maarten maakt haast met puinruimen nu nieuwe orkaan op komst is.