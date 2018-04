De Rotterdamse haven wil de prijs van CO2-uitstoot vervijfvoudigen

De prijs die bedrijven betalen voor de uitstoot van CO2 is veel te laag, vindt Allard Castelein, bestuursvoorzitter van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij wil dat de prijs, nu ongeveer tien euro per ton, stijgt tot een bedrag tussen vijftig en zeventig euro.

Pas met zo’n verhoging is die prijs een stimulans voor bedrijven om te investeren. Andere Noordwest-Europese landen moeten dan wel meedoen, anders prijst de Rotterdamse haven zich uit de markt.

Castelein is er sinds zijn aantreden van overtuigd dat het veel duurzamer moet. Vandaag was hij voorzitter van een bijeenkomst in de Rotterdamse Onderzeebootloods, die ging over de vraag hoe havenindustriegebied Rotterdam/Moerdijk kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Het havengebied is nu verantwoordelijk voor ongeveer 20 procent van de CO2-uitstoot in Nederland.

Duurzame haven

Het klimaatakkoord van Parijs is heilig voor Castelein. Daarin is afgesproken om per 2030 49 procent minder koolstofdioxide de lucht in te blazen, vergeleken met 1990. Een ­tijdige omslag naar een duurzame haven is volgens de topman cruciaal om ook in de toekomst een belangrijke rol te blijven spelen. Het liefst ziet hij dat Rotterdam in 2030 al zo’n 55 procent minder koolstofdioxide uitstoot, om ook de teruggang naar 95 procent in 2050 te kunnen halen.

Om dat laatste te bereiken, is het telkens verhogen van efficiency niet toereikend. Om de uitstoot te reduceren naar bijna nul is volgens Castelein een radicale verandering van het systeem zelf nodig. De haven moet daarvoor volledig zijn overgeschakeld op groene elektriciteit en waterstof.

Deze week kondigde het Havenbedrijf aan dat het technisch mogelijk is vervuilende uitstoot van raffinaderijen af te vangen en op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Dat was gebleken uit onderzoek dat de haven met Gasunie en Energie Beheer Nederland had laten uitvoeren. Vervolgonderzoek moet laten zien hoe de kosten van 400 à 500 miljoen euro zijn terug te verdienen.