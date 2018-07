De roggelelie, zeldzaam als de panda

Toen ik hier voor het eerst kwam, was het of ik een uitstapje maakte naar mijn jeugd, naar het landschap van de jaren vijftig", vertelt Fred Bos (74). "Roggevelden tussen lanen met oude eiken, zingende veldleeuweriken erboven. En mijn eerste wilde roggelies!"

Knaloranje staan ze te bloeien tussen de rogge. Bos wijst ze ten overvloede allemaal aan. Hij mag van boer Bergmann de akkers op om de fraaie bloemen te laten zien. Bergmann loopt zelfs een stukje mee, trots als hij is op de grootste populatie roggelelies van Duitsland.

Na een tip ontdekte Bos in 2007 deze lelies, hier in het Wendland, een uithoek van Niedersachsen, aan de voormalige grens met Oost-Duitsland. Hij was onder Nederlandse plantenkenners al bekend als de man van de roggelelies, en sindsdien kennen ze hem hij in de omringende dorpen en boerderijen als der Lilienpabst: de Leliepaus. "De meeste boeren willen ook hier alle veldbloemen doodspuiten en onderploegen", zegt Bos, "maar sommigen zijn blij met de lelies, die de streek op de kaart hebben gezet en die toeristen lokken". In het hotel, vijf kilometer verderop, beginnen de uitbaters inderdaad breed te grijnzen als de Lilienpabst ter sprake komt.

Bos is zijn hele leven al weg van wilde planten. Als puber ging hij bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. "De meeste jongens in de club gingen achter vogels aan, maar ik had geen oor voor vogelgeluiden", verklaart hij. "En dus stortte ik me op planten. Die vliegen bovendien niet weg, je kunt ze in alle rust bekijken."

Arme zandgrond

De natuurvorser groeide op in het Drentse dorp Gieten, waar roggelelies ooit als akkeronkruid groeiden. "Op de arme zandgrond wilde tarwe niet groeien, terwijl rogge wel wat opbracht. Ook roggelelies doen het goed op arme zandgrond en de bollen zitten te diep voor de ploeg. In de jaren tachtig hoorde ik dat de roggelelie zo goed als uitgestorven was, als gevolg van kunstmest en het verdwijnen van de roggeteelt. Ik las zelfs dat de soort sinds 1950 niet meer in Drenthe was gezien, terwijl ik me herinner dat we ze nog zagen toen we in 1952 van Bonnen naar Gieten waren verhuisd. Later zijn ze alsnog uitgestorven. In de jaren tachtig woonde ik daar allang niet meer, maar mijn vader wel en hij ontdekte dertig tuinen met roggelelies. Uit gesprekken met de tuineigenaren concludeerde hij dat er ooit op acht akkers lelies hadden gestaan. Een enkeling herinnerde zich nog dat hij ze uit een akker had gehaald. Intussen worden ze weer aangeplant bij onder meer Oudemolen."

Tegenwoordig worden er wel knaloranje sierlelies geteeld in Drenthe, maar dat zijn volgens Bos grote, lompe soorten waar veel vergif op wordt gespoten. Vroeger waren de roggelelies ook geliefd als sierbloem en collega-botanici vroegen zich af of de wilde lelies niet afstamden van verwilderde tuinbloemen. "Maar dat is niet zo", verzekert Bos. "Mijn vader herinnerde zich dat dagloners ooit de es in trokken om bij te verdienen aan wilde leliebollen die ze opgroeven. Roggelelies belandden dus vanuit het wild in tuinen en de exemplaren die nog in tuinen staan, stammen af van wilde lelies."

© Brechtje Rood

Bos vroeg rond en hoorde van een andere plantenkenner dat in Duitsland een levensvatbare populatie van roggelelies zou zijn. Vanuit zijn woonplaats Winterswijk reed hij erheen en daar vond hij rogge-akkers die oranje zagen van de lelies. Op het landweggetje kwam hij een fietser tegen die hem wist te vertellen dat dit het land van boer Bergmann was. Harrie Bergmann loopt mee en vertelt dat er nu veel minder lelies zijn dan vorig jaar. Het is te droog, het heeft al twee maanden niet geregend.

En eergisteren heeft een wild zwijn het schrikdraad getrotseerd en tientallen roggeleliebollen opgewroet en opgegeten. De bloemen lagen los in het veld. Bergmann heeft een paar mannen ingehuurd om schreeuwend mee door de akkers te lopen en het zwijn weg te jagen. De bloemen staan nu als een grote bos in een teil op het erf.