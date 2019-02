De risico's van medicijnresten in het water zijn zwaar onderschat

Al langer is bekend dat in sloten, vaarten en meren soms forse concentraties van werkzame stoffen uit geneesmiddelen zitten. Ze komen via rioolwaterzuiveringsinstallaties in het milieu. In veel andere landen komen de stoffen zelfs ongezuiverd in het milieu. De Nijmeegse wetenschappers hebben van twee middelen die wereldwijd aan patiënten worden voorgeschreven berekend wat er in het milieu terechtkomt. Ze stellen vast dat de milieurisico’s tien tot twintig keer hoger zijn dan in 1995, toen er eerdere ramingen zijn gedaan. Ze pleiten voor meer onderzoek.

Lees verder na de advertentie

Hun onderzoek wordt vrijdag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Research Letters. De milieukundigen onderzochten carbamazepine, een middel dat onder meer bij epilepsie worden gebruikt. Het tweede middel is ciprofloxacine, een antibioticum dat bij infecties aan de blaas, de luchtwegen, de huid, botten en darmen wordt voorgeschreven.

Resten van de pil kunnen leiden tot ge­slachts­ver­an­de­ring bij vissen, die van antipsychotica tot ge­drags­ver­an­de­ring van kleine waterkreeftjes en vissen

Vooral het antibioticum in het milieu leidt tot verhoogde risico’s op wereldschaal, aldus een van de onderzoekers, Rik Oldenkamp. “De concentraties zijn schadelijk voor bacteriën in het water. Die bacteriën spelen een rol in allerlei voedselkringlopen.” Het antibioticum kan ook een negatieve invloed hebben op de effectiviteit van de bacteriën die in waterzuiveringsinstallaties worden gebruikt, vertelt hij.

© Sander Soewargana

Niet snel weg Van het epilepsiemiddel is bekend dat het niet snel uit het milieu verdwijnt, het antibioticum wordt sneller afgebroken. De onderzoekers hebben voor hun studie niet gekeken naar de effecten van beide middelen op de ecologie van oppervlaktewater. Ze hebben concentraties in het oppervlaktewater vergeleken met veilige normen voor het watermilieu. Zeker bij ciprofloxacin zijn er risico’s. Wat de specifieke ecologische effecten in de praktijk zijn moet lokaal worden onderzocht, zegt Oldenkamp. Oldenkamp: “We hebben deze beide stoffen uitgekozen, omdat er in veel landen redelijk wat informatie beschikbaar is over het gebruik. Daarbij speelt mee dat van het middel tegen epilepsie bekend is dat het effecten kan hebben op het gedrag van vissen en schaaldieren. De ecologische gevolgen kunnen dus groot zijn.” In Nederland wordt voor een aantal werkzame stoffen uit medicijnen de veilige concentratie in oppervlaktewater overschreden. Uit een rapport (2016) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat er reden is voor zorg over de effecten van geneesmiddelen op de waterkwaliteit. Rioolwaterzuiveringsinstallaties verwijderen niet alle resten van geneesmiddelen uit rioolwater. Daardoor komen geneesmiddelenresten in het oppervlaktewater terecht. De drinkwaterkwaliteit is nog niet in het geding, maar in de toekomst kan de kwaliteit van drinkwaterbronnen door vergrijzing (meer medicijngebruik) en klimaatverandering (langdurige lage waterstanden) onder druk komen te staan. Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat geneesmiddelen effecten hebben op waterorganismen. In oppervlaktewater worden hormoonverstorende stoffen gevonden, afkomstig uit anticonceptie-middelen, die via de waterzuivering in het milieu komen. Dit kan leiden tot geslachtsverandering bij vissen. Resten van antipsychotica in het water kunnen het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen.

Hoog milieurisico Volgens Oldenkamp kunnen de problemen met resten van geneesmiddelen vooral regio’s in dichtbevolkte en drogere gebieden treffen, zoals het Midden-Oosten. Daar treedt weinig verdunning op doordat oppervlaktewater er veel schaarser is. De concentraties van de werkzame stoffen uit medicijnen zijn daardoor in verhouding hoger. “Vooral in dat soort gebieden voorspellen we een hoog milieurisico met ons model. Het zijn bovendien de plekken waar weinig data beschikbaar zijn over medicijnconsumptie en concentraties in het water. We laten met onze publicatie zien dat er op meer plekken in de wereld gemeten moet worden naar medicijnresten.” Oldenkamp werkt sinds kort bij het Institute for Global Health van AMC in Amsterdam, waar hij onderzoek doet naar de problemen van ongevoeligheid van bacteriën voor antibiotica.

Lees ook:

Antibiotica-resistentie stabiel, maar risico op uitbraken neemt toe Het aantal resistente bacteriën dat infecties kan veroorzaken bij mensen is in Nederland in 2016 stabiel gebleven. Bij dieren is het aantal resistente bacteriën verder gedaald.

Meer nodig voor veilig drinkwater in Nederland Betere bescherming van drinkwaterbronnen vraagt harde afspraken, betoogt Hans de Groene, directeur van Vereniging van waterbedrijven in Nederland.