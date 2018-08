De regen komt! Maar wordt het gras dan ook weer groen?

“Geen paniek”, zegt Jochem Menke uit Maarsbergen wiens hoveniersbedrijf zich heeft toegespitst op gras- en gazononderhoud. Hij legt uit hoe het zit: “Er is geen plantje zo sterk als gras. Als gras geen water krijgt, sterft het loof af, het sprietje boven de grond. Maar de worteltjes blijven helemaal intact.”

Aan de vier maanden dat het vrijwel onafgebroken droog en heet was komt (voorlopig) een einde. De weergoden hebben voor Nederland weer het vertrouwde menu in gedachten: af en toe zon, af en toe een bui, niet te warm.

Dit gebeurt al vele duizenden jaren. De natuur is hierop ingesteld Marcel van Dun, Staatsbosbeheer

Zo droog was het in Nederland niet eerder. Zo viel er vorige maand gemiddeld slechts een schamele 10 millimeter neerslag, met in De Bilt zelfs niet meer dan 5,3 millimeter. Een nieuw record, aldus het KNMI. Een maand eerder viel in Vlissingen zelfs maar 1 millimeter neerslag. Ter vergelijking: normaal valt er rond de 80 millimeter.

Niet overdrijven Wie een boswandeling maakt ziet de gevolgen van de droogte: stoffige paden, dorre heide en naar water smachtende eiken en beuken. Is dat erg? “De natuur kan wel tegen een stootje”, zegt woordvoerder Marcel van Dun van Staatsbosbeheer. “Dit gebeurt al vele duizenden jaren. De natuur is hierop ingesteld.” Wel hebben sommige bomen hun bladeren al laten vallen, om krachten te sparen. “Pas in het voorjaar weten we of ze het hebben gehaald.” Ook breken bij sommige gezonde bomen takken af: door gebrek aan water zijn de cellen waaruit de takken zijn opgebouwd minder sterk en elastisch geworden. En eiken laten hun eikels al vallen, ook al zijn de vruchten nog niet rijp. Van Dun: “Dat is in de herfst wel weer nadelig voor wilde zwijnen." Laten we de droogte vooral niet overdrijven, zegt ook grasspecialist Van Dun. “Het is niet de eerste keer dat het gras het moeilijk heeft. Groenstroken van de gemeente zijn wel vaker geel omdat ze nooit besproeid worden. Graaf maar in uw geheugen: zodra het regent worden ze weer groen.”

