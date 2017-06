De race is geopend: wie kan de meeste en grootste batterijfabrieken bouwen?

Duitsland, bakermat van auto's en groene energie, kon het natuurlijk niet op zich laten zitten: ene Elon Musk die in de VS met zijn Tesla de meest populaire e-auto's maakt en in een nieuwe 'gigafactory' daar ook nog eens de batterijen voor gaat produceren. Dus kwamen, ietwat laat, BMW, Mercedes en Volkswagen met eigen EV's, en bouwt nu Daimler, moederconcern van Mercedes, ook een eigen 'gigafabriek' voor batterijen.

Bondskanselier Angela Merkel was hoogstpersoonlijk naar Kamenz bij Dresden gekomen om daar de uitbreiding van een kleine batterijfabriek luister bij te zetten. Haar aanwezigheid gaf aan dat batterijen voor Duitsland een belangrijk product zijn. Niet alleen overigens voor elektrische auto's, maar ook als opslag voor zonne- en windenergie.

Daimler steekt 500 miljoen euro in de nieuwe fabriek. En nog eens eenzelfde bedrag investeert het Duitse concern in batterijfabrieken elders in de wereld. Dat lijkt al heel wat, maar Tesla's gigafactory, die overigens samen met Panasonic wordt gebouwd, gaat ruim vier miljard euro kosten. En Tesla wil de komende jaren nog minstens vier gigafabrieken neerzetten.

Tegelijkertijd zijn er plannen van een vroegere Tesla-werknemer om bij Stockholm in Zweden een grote batterijfabriek te bouwen, komen er ook exemplaren in Hongarije en Polen, en hebben de Koreaanse bedrijven LG en SK al grote fabrieken die nog groter moeten worden, en ga zo maar door. Kortom: de race naar wie het snelst de meeste batterijen kan produceren is losgebarsten.

Alleen al om in 2025 alle nieuwe elektrische personenauto's op batterijen te laten rijden, hebben we dertig gigafabrieken nodig

Die wedren lijkt geen dag te vroeg te komen. Want een tekort aan batterijen zou de verkoop van EV's anders wel eens parten kunnen gaan spelen. De gigafactory van Tesla gaat vanaf volgend jaar 35 GWh aan batterijen uitspugen. Dat lijkt heel wat, maar als je uitgaat van een batterij van 70 KWh voor een auto, dan levert Tesla's fabriek straks batterijen voor een half miljoen personenauto's. Dat is ongeveer het aantal EV's dat vorig jaar wereldwijd is verkocht. Analisten van de Zwitserse bank UBS voorspellen dat dit aantal de komende jaren elk jaar met de helft zal groeien, naar 14,2 miljoen EV's in 2025.

Nederland heeft recht op een grote bat­te­rij­fa­briek; de elektrische auto is in 1835 in Groningen geboren.

Om die aantallen mogelijk te maken, heb je al zo'n dertig gigafabrieken nodig. En dan hebben we het nog niet over bestelwagens, bussen en vrachtwagens, die veel meer dan 70 KWh aan batterijen aan boord nodig zullen hebben. En ook de batterijen voor opslag van zonne- en windenergie zijn dan nog niet geproduceerd (al zullen afgedankte auto-batterijen hier deels hun nut kunnen bewijzen).

Nederland hoopt dat een van de nieuwe gigafabrieken van Tesla hier zal worden gerealiseerd. Dat zou meer dan gepast zijn. In Tilburg draait een autofabriek van Tesla al op volle toeren. En Duitsland moge dan de bakermat van auto's en groene energie zijn, Nederland is het geboorteland van de elektrische auto. Al in 1835 liet Sybrandus Stratingh een elektrische driewieler door Groningen rijden. Hoog tijd dus om het initiatief op deze markt te heroveren!

