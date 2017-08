De overstromingskalender verschuift

Dat blijkt uit een omvangrijk Europees onderzoek, dat werd geleid door de Oostenrijkse waterkundige Günter Blöschl aan de technische universiteit Wenen. Dat klimaatverandering zich laat gelden in de loop van de rivier, is niet verbazingwekkend; klimaatverandering beïnvloedt allerhande weerpatronen, van neerslag tot en met wind, en dus ook de loop van rivieren. Die treden in Europa regelmatig buiten hun oevers, zoals dezer dagen in Oostenrijk, door overvloedige regenval, door overvloedig smeltwater et cetera.

Overstromingsseizoen

Dat 'et cetera' is het probleem, zeggen de onderzoekers; er zijn zoveel factoren die het waterpeil in de rivier beïnvloeden, dat moeilijk uit te maken valt waardoor die buiten zijn oevers treedt. Dat kan komen door uitzonderlijk weer, maar ook door lokale omstandigheden, zoals verandering in landgebruik of het kanaliseren van waterlopen.

Met een stijging van de gemiddelde temperatuur komt het smeltwater vroeger in de lente naar beneden

Om uit al die factoren de verandering van het klimaat te isoleren, werd in dit onderzoek gekeken naar het seizoenspatroon in de rivieroverstromingen. Dat seizoenspatroon is bekend. Dat de rivieren in Oostenrijk juist nu buiten hun oevers treden is geen toeval; overstromingen zijn in dat land een zomerfenomeen. Maar in het noordoosten van Europa doen ze zich vooral in de lente voor, omdat dan het smeltwater van de bergen komt. En de landen rond de Middellandse Zee en in onze streken zien we rivieren juist in de winter overstromen, omdat daar dan veel water valt en, door de winterse temperaturen, weinig verdampt.

De onderzoekers verzamelden de data van een kleine 5000 waterloopkundige meetstations in 38 Europese landen over een periode van 50 jaar. En in deze enorme berg gegevens konden ze inderdaad een verschuiving in dat bekende seizoenspatroon van overstromingen ontdekken. Voor de hand liggende verschuivingen, deels. Met een stijging van de gemiddelde temperatuur gaat de sneeuw op de bergen eerder smelten, en komt het smeltwater vroeger in de lente naar beneden. Die voorspelbare verschuiving is te zien in het noordoosten van Europa, met name de Baltische staten en Zweden.

Verlate overstromingen kunnen erin Nederland toe leiden dat het land in het voorjaar te nat is voor de boer