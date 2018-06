De overheid hoeft niet aan mij te verdienen, dus maak warmtepompen btw-vrij

Sinds een dik jaar heb ik tot volle tevredenheid een warmtepomp op het dak staan die in een hybride opstelling circa 70 procent van de verwarming van mijn huis voor haar rekening neemt. Nu doet zich de gelegenheid voor dat ik kan doorpakken: helemaal van het gas af!

Toen ik de offerte binnenkreeg schrok ik toch wel van het forse bedrag dat daar op stond. Maar waar ik nog meer van schrok was dat de 2800 euro subsidie die de overheid mij gaat toekennen, ruim wordt overtroffen door de btw. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de overheid verdient aan mijn bereidwilligheid om van het gas 'los' te komen.

Je zou er ook over kunnen denken om de aansluiting op stads­ver­war­ming btw-vrij te maken

Zou het geen mooie incentive zijn als er geen btw of een verlaagd tarief wordt gerekend over een warmtepomp? Natuurlijk komen er direct bezwaren naar boven drijven: hoe voorkom je misbruik, sjoemelen met stelposten etcetera? En opeens: eureka! De controle is al opgetuigd, de minister kan dit met vrijwel een pennestreek invoeren.

Om subsidie te krijgen moet je na installatie een rekening van een gecertificeerde installateur indienen. Aan de hand van het geplaatste toestel kan het subsidiebedrag worden toegekend. Het is vrij makkelijk te berekenen hoeveel van de betaalde btw over de rekening voor het warmtepomptoestel was. Deze btw kan dan samen met de subsidie aan de burger worden uitgekeerd.

Omdat door de bank genomen de rekening voor ombouw van de installatie twee maal zo hoog is als de prijs van de warmtepomp zelf, kom je op een halvering van het btw-tarief.

Waarom dan alleen voor een warmtepomp? Omdat er vrijwel geen - indien een huis goed geïsoleerd is - efficiëntere manier van je huis verwarmen is dan met een warmtepomp.

Mocht er in de toekomst een konijn uit de hoge hoed komen en er een nog efficiëntere manier van verwarmen worden gevonden, dan is de regeling makkelijk aan te passen. Zo zou je er ook over kunnen denken om de aansluiting op stadsverwarming btw-vrij te maken. En als we straks aan de ultradiepe geothermie gaan is dat waarschijnlijk de allerduurzaamste oplossing.

Hé, Diederik (Samson), als jij je daar hard voor maakt in je functie als klimaatonderhandelaar met de missie woonwijken aardgasvrij te maken, dan ga ik misschien voor een keertje PvdA stemmen; voor wat hoort wat. Het Rijk, wij met z'n allen, willen immers van het gas af. Niet alleen voor de Groningers maar ook voor het klimaat.